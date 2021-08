¡Mon Laferte será mamá! Así anunció su embarazo la cantante

Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así". De esta forma, la artista chilena Mon Laferte anunció que está embarazada. "Después de un año de intentarlo, ¡por fin! Un año de hormonas (…) me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, perol o más importante es que ¡SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida, detalló en la publicación.