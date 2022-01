Mónica Escobedo denuncia acoso del político Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Me acuerdo perfecto es de su cara, yo salgo ya con el vestido, con el mini vestido puesto, y me acuerdo que salí y me dijo, a ver camínale para allá, entonces cuando me dijo camínale para allá, dije, esto está mal, algo está mal, o sea este wey evidentemente me quiere ver las nalgas, para qué me quiere ver las nalgas si yo no vengo a eso. Entonces, pues obviamente como una chavita sin los huevos que tengo ahorita, pues sí, caminé, fui y regresé, recordó en entrevista con Milenio.