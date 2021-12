Mora arrasa en México con su álbum debut "Primer día de clases"

Compositor, productor y ahora cantante, Mora arrasa en México y conquista la escena musical latina con su álbum debut "Primer día de clases". El artista puertorriqueño es una de las estrellas que nació en medio de la pandemia, su innovador ritmo en el género urbano hizo de sus canciones todo un éxito en las listas de reproducción, especialmente tras recibir el apoyo del astro del reguetón Bad Bunny.

Gabriel Armando Mora, es uno más de los artistas nacidos en San Juan, Puerto Rico, pero su carrera es especial ya que en poco tiempo logró lo que muchos de sus colegas han buscado por años, posicionarse como uno de los más favoritos en el género urbano.

En 2018 Mora firmó con Rimas Enterteiment, el sello discográfico donde se encuentran íconos del trap, hip-hop y reguetón como Arcángel, Bad Bunny y Miky Woodz. Desde entonces trabajó en la producción de su música y en febrero de 2021 logró sacar su primer álbum "Primer día de clases", con 16 temas donde colabora con grandes artistas como Jhay Cortez, Sech, Lunay y Mariah..

Yo tenía mucho miedo con este disco porque es mi primer proyecto legítimo, tenía un par de canciones por ahí pero no había un proyecto totalmente mío. Son 16 canciones que yo traje para aportar y que la gente sepa quién es Mora, confesó el cantante de "Tuyo".

A menos de un año de su debut como solista, Mora ha liderado las listas de reproducción, en Spotify con más de 17.2 millones de escuchas mensuales, sus ritmos son trends de TikTok y sus videos musicales suman más de 380 millones de vistas. Su éxito lo llevó a ser uno de los artistas invitados en los Latin Grammy y aunque no tuvo nominaciones ni premios, no descarta ganar alguno en el futuro, pero hizo especial énfasis en que no hace música por los premios, sino porque es su verdadera pasión

Cada artista va a su ritmo, yo no soy un artista de sacar música todas las semanas, le doy más cariño a lo que estoy haciendo, yo no trabajo para un Grammy, yo hago música porque me gusta, lo disfruto, es lo que me distrae la mente del mundo en el que vivimos, describe Mora su proceso creativo

Uno de los grandes éxitos del álbum debut de Mora es el tema "512" junto a Jhay Cortez, pero el cantante puertorriqueño revela que no tenía planes de sacar esta canción.

De hecho "512" no iba a salir, sabíamos que la canción estaba buena pero no pensábamos que iba a explotar de la forma en que explotó.Terminó saliendo a última hora por unos problemas con unas canciones, le hable a Jhayco y le dije que me diera la verde y salimos.

En el mundo de la música el género urbano es uno de los más atacados por las letras explicitas de sus canciones y el erótico baile que provocan sus ritmos, Mora contó cómo lidia con las críticas de internet agradeciendo a los fans que realmente apoyan su música.



Realmente a mí las redes no me importan, los comentarios buenos los tomo pero los malos no, No me voy a dejar influenciar por una persona que ni me conoce, no me quita el sueño realmente, deja en claro el cantante.

El cantautor explica que siempre estuvo rodeado en un ambiente familiar lleno de música, así que por ello prefiere escuchar otro tipo de géneros musicales en su tiempo libre, y dejar a un lado el urbano que es a lo que se dedica, para así llegar con propuestas frescas y música original.



"Mi familia por parte de madre son artistas en su mayoría, siempre los he escuchado desde niño, es la música que tiene mi tía, mi mamá o mi papá en el carro, así que siempre escuché salsa, cosas fuera de mi género.

Realmente a mí no me gusta escuchar urbano, prefiero escuchar cosas de los gringos o gente de Europa, porque si me pongo a escuchar lo urbano es lo que estoy haciendo y hay muchos artistas que no saben que inconscientemente cuando tú escuchas mucho a un artista, no te das cuenta y empiezas a usar esa melodía sin querer y a cantar parecido como esa persona y trato de alejarme de eso, explica.

BAD BUNNY Y LA INFLUENCIA EN LA CARRERA ARTÍSTICA DE MORA

Mora comenzó a producir música junto a su primo como un pasatiempo, mientras decidía a qué dedicar su vida, el cantante cuanta que un día decidió probar suerte y descubrió su talento para la música en las consolas. Comenzó compartiendo algunos sencillos en la plataforma de Sound Cloud pero fue hasta que tuvo un acercamiento con Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, que su carrera como cantante despegó.

Tenía un par de canciones que sonaban en la calle, hacía mis shows, tuve que encontrarme a mí mismo, y fue un año (2020) muy lento, y la situación económica no estaba tan bien, era frustrante, pero al mismo tiempo me tranquilicé y al mes apareció Benito para que me fuera con él y todo después de eso empezó a salir bien, comenta Mora a los medios de comunicación.

Bad Bunny le ofreció una colaboración con el tema "Una vez" que se encuentra en uno de sus más exitosos álbumes, "YHLQMDLG", la cual lo puso en la mira de muchos.



"Yo con Benito tengo una relación que va un poco más allá del trabajo, lo considero mi amigo y lo veo como que somos dos amigos que discutimos ideas, trato de no pensar quien es él y en lo que representa.

Trato de mantenerlo lo menos musical y lo más personal posible (sic), pero estoy muy agradecido porque fue la persona que cuando yo estaba empezando y nadie me quería dar una oportunidad, él lo hizo y eso vale mucho, expresa.

Puerto Rico es la cuna del género urbano, de este país han surgido grandes artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Lunay, Ozuna, Residente, Anuel AA, Vico C, entre muchos otros, por lo que Mora explica cuál es la clave del éxito de este ritmo en el mundo.

El oído puertorriqueño es bien delicado, ya estamos acostumbrados a cierta calidad de música, entonces si tu no llegas a ese estándar tienes que legar para que Puerto Rico te quiera y le puedas pegar. Puerto Rico tiene demasiada influencia en lo que es el género urbano, es bueno porque otros países lo usan para inspirarse.

Finalmente Mora destacó que uno de sus objetivos es superarse como artistas y sumar a su repertorio colaboraciones con Karol G, Daddy Yankee, Tego Calderon y nuevamente con Bad Bunny, en sus planes está una gira mundial pero por el momento no ha confirmado fechas de sus presentaciones.

(Aline Núñez)