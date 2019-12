Muere a los 21 años el rapero Juice Wrld, tras sufrir una convulsión

Desafortunadamente el rap se viste de luto, este domingo falleció el rapero Juice Wrld, a la edad de 21 años, tras sufrir una convulsión en el aeropuerto de Midway, Chicago, Estados Unidos.

BABO LE RUEGA A BELINDA POR UNA CITA: "PIÉNSALO ¿O TE YUYEAS?"

De acuerdo con TMZ, el vuelo de Juice, cuyo nombre real era Jarad Anthony Higgins, aterrizó la madrugada del domingo procedente de California y según testigos, el rapero sufrió el ataque mientras caminaba por el aeropuerto.

Se informó que cuando los paramédicos llegaron para brindarle los primeros auxilios Juice estaba sangrando por la boca. El rapero fue trasladado al hospital cuando aún estaba consiente, pero poco tiempo después fue declarado muerto.

La causa exacta de su muerte todavía se desconoce y será necesario hacer una autopsia, explicó en un comunicado la oficina del médico forense del condado de Cook.

ESCÁNDALOS SEXUALES QUE MARCARON LA VIDA DE ESTAS CELEBRIDADES

Juice Wrld saltó a la fama a través de la plataforma SoundCloud, donde comenzó a subir canciones en 2015, mientras estaba en la escuela. Esta semana Juice había cumplido 21 años, se dio a conocer a nivel mundial en el verano de 2018 con el tema "Lucid Dreams", que ocupó la segunda posición en las listas de aquel año.

Juice Wrld también colaboró con artistas de la talla de BTS, con quienes trabajó para la canción "All Night", así como con Travis Scott, con el tema "NO BYSTANDERS. El rapero también participó en el soundtrack de la película Spider-Man: Into the Spider-Verse, con la canción "Hide", en donde unió fuerzas con el rapero estadounidense Seezyn.

Recientemente Spotify anunció que el rapero estaba entre los cinco artistas masculinos más escuchados en Estados Unidos durante 2019.

Juice Wrld se inspiró en la actuación de Tupac Shakur en la película "Juice" de 1992 para crear su nombre artístico.

av