Muere Amalia Aguilar, la vedette llamada "Bomba Atómica", a los 97 años

El mundo del espectáculo está de luto nuevamente debido a que hace unas horas se reportó la muerte de la aclamada vedette cubana-mexicana Amalia Aguilar.

Mediante redes sociales la empresa Televisa confirmó la muerte de Amalia Aguilar, la guapa representante del cine de ficheras y rumberas, quien dejó de existir el día de ayer lunes 8 de noviembre a los 97 años de edad.

Televisa Espectáculos ofreció el pésame a la familia Amalia Aguilar, y los familiares de la vedette aprovecharon su cuenta de Facebook para anunciar la triste noticia y no han dejado de recibir mensajes del público y de los admiradores de la conocida "Bomba Atómica", apodo que se ganó por su espectacular forma de bailar.

"QEPD Amalia Aguilar. Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz, pero sobre todo a la amiga. Te tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos y bisnietos", escribieron.

Entre las películas más conocidas de la mujer de origen cubano se encuentran "Calabacitas Tiernas" en 1979 donde compartió créditos con Germán Valdés "Tin Tan", Al Son del Mambo, Mis tres viudas alegres, entre muchas otras. Algunos otros de los compañeros de Aguilar en la Época del Cine de Oro fueron los reconocidos artistas Pedro Infante, Silvia Pinal y Lilia del Valle.

En el 2006, ya retirada, Amalia brindó una entrevista a El Universal en donde contó que decidió renunciar a la fama debido a que las cláusulas de sus contratos le prohibían tener hijos y casarse, a lo cual ella no quería acceder. Se enamoró en Perú del doctor Raúl Beraún de Bedoya, quien murió 6 años después y con quien tuvo a sus tres hijos.

"Me volví taquillera pero no me gustaban nada los contratos que firmé en el cine. Decían que no podía casarme... esclavismo puro... y me dije '¿para qué quiero ser una estrella cinematográfica si no puedo contar con una familia?", expresó la vedette.

(Azucena Uribe)