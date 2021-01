Muere David Richardson, guionista de "Los Simpson" y "Malcolm"

Muere David Richardson, guionista de "Los Simpson", "Malcolm el de enmedio", "Dos hombres y medio" y muchas otras series de gran éxito. El legendario guionista perdió la vida tras sufrir este martes insuficiencia cardíaca.

Richardson, quien en diciembre pasado había celebrado su cumpleaños 65, recién había terminado de hacer la quinta y última temporada de la serie animada de adultos "F is for Family", producción original de Netflix y en la que fue el productor.

David era un sobreviviente del cáncer ya que hace tres décadas lo había vencido, aunque las secuelas que esta enfermedad dejó en su cuerpo fueron mermando su salud.

Según reportó el sitio Deadline, la familia está planeando una ceremonia privada. También planean hacer un futuro homenaje público a Richardson.



Descansa en paz David Richardson creador de los Simpsons

La familia pidió a los amigos y compañeros que en lugar de mandar flores, se hagan donaciones al Hospital de Investigación Infantil St. Jude's a nombre de David.

David Richardson inició su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985 en la serie "Grand" de Michael Leeson. Pasó dos temporadas en la comedia "Empty Nest" antes de llegar a la serie animada "Los Simpson".

El también productor trabajó en diversos sitcoms y series de acción. Ganó un premio Humanitas por su episodio "Faith". Richardson estuvo tres temporadas en "Two and a Half Men" y también escribió y produjo para "Malcolm el de enmedio", así como los shows "8 Simple Rules", "Phenom", "Ed" y "What About Joan", protagonizada por Joan Cusack y Kyle Chandler, en la que se desempeñó como showrunner.

David Richardson había regresado a las series animadas con "F Is For Family", creada por Bill Burr y Michael Price, a la que se unió al principio como coproductor ejecutivo, llegando a ser productor ejecutivo en la tercera temporada.

(Imelda Téllez)