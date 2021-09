Muere el actor francés Jean-Paul Belmondo, figura de la Nouvelle Vague

Esta mañana se dio a conocer que el actor francés de origen italiano Jean-Paul Belmondo murió hace unas horas a los 88 años, según informó su abogado.

De acuerdo a las declaraciones del abogado de Belmondo, "Estaba muy cansado desde hacía tiempo. Se ha apagado tranquilamente".

Jean-Paul Belmondo se dio a conocer mundialmente en 1960 por su participación en el reparto de la película Al final de la escapada (À bout de souffle) de Jean-Luc Godard, para convertirse en uno de los símbolos de la Nouvelle Vague.

Llamado también, Bebel, participó en 80 películas y deja un legado de personajes inolvidables desde el joven de Al final de la escapada o colgado de un helicóptero sobre Venecia en "El hombre de Río", de 1965, donde su carrera dio un giro hacia un cine más comercial.

Esta decisión lo llevó a recibir críticas por haber desperdiciado su talento indiscutible, algo que siempre negó.

"Cuando un actor tiene éxito, la gente le da la espalda y le dice que ha tomado el camino más fácil, que no quiere esforzarse ni correr ningún riesgo", dijo Belmondo una vez.

"Pero si fuera tan fácil llenar los cines, entonces el mundo del cine estaría mucho mejor de lo que es. No creo que me hubiera mantenido en el centro de atención durante tanto tiempo si estuviera haciendo cualquier basura. La gente no es tan estúpida", dijo en su momento.

A lo largo de 50 años de carrera, Jean-Paul Belmondo trabajo con todos los grandes directores franceses, desde François Truffaut a Claude Lelouch.

En 1989, Jean-Paul Belmondo ganó el Premio César 1989 al mejor actor por el filme "El imperio del león" (1988), premio que rechazó. Condecorado en 2007 con la Legión de "Honor en el grado de comandante". Su última aparición en el cine fue en 2009 con la película "Un hombre y su perro", de Francis Huster. En 2016, recibió el León Dorado a toda su trayectoria en el Festival de Venecia.

(Azucena Uribe)