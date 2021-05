Muere el primer actor Jaime Garza, así lo dio a conocer Rosita Pelayo

Hace una hora se confirmó la terrible noticia de que el primer actor Jaime Garza murió, luego de vivir con complicaciones de salud desde hace varios años.

La primera en reaccionar a la muerte del galán de telenovelas y películas, Jaime Garza fue Rosita Pelayo, quien fue esposa.

"Él estaba enfermizo, no estaba muy bien. Él le cortaron su pierna por la diabetes, y luego le hicieron otra operación en la otra pierna, no sé cómo fue, pero él me decía ´me rasparon´, fue fuertísima".

La actriz Rosita Pelayo confirmó que Jaime Garza falleció en su hogar: "Fue en su casa, afortunadamente murió en su casa, sin que esté cableado en un hospital".

Hace uno años el primer actor Jaime Garza dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino" donde detalló que sufrió un derrame cerebral que casi le costó la vida, y tras superar sus adicciones, tuvo que enfrentarse a la diabetes que posteriormente lo llevó a perder la pierna derecha.

"Tengo un fierro desde la cadera hasta la rodilla de la caída de una motocicleta. Eso empezó a determinar un proceso de falta de circulación, se fue descomponiendo la pierna. El doctor me dijo que era necesario amputarla".

Desde los años 70 se colocó en el gusto del público, y trabajó en varias telenovelas como "Mañana es primavera", "Rosa Salvaje", "Simplemente María", "La Usurpadora", "Salomé", "Mañana es para siempre", y la última, "El Bienamado", en 2017.

(Azucena Uribe)