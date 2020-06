Muere Ian Holm a los 88 años, actor de "El señor de los anillos"

El actor británico que interpretó al hobbit Bilbo Baggins en la trilogía de "El señor de los anillos", de Peter Jackson, Sir Ian Holm, murió a los 88 años tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson.

El agente de Sir Ian Holm confirmó la terrible noticia al diario británico "The Guardian" en las que señaló que el intérprete murió por dolencias relacionadas con el Parkinson que padecía desde hace años.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el galardonado actor Sir Ian Holm falleció en el hospital rodeado de su familia y esta mañana ha sido recordado como un hombre "encantador, amable y ferozmente talentoso".

Sir Ian Holm deja a su esposa, la artista Sophie de Stempel, y cinco hijos de matrimonios anteriores.

En "Lord of The Rings", Sir Ian Holm, dio vida al adorable Bilbo Baggins en la exitosa trilogía de fantasía, y también lo vimos en la cinta Hobbit.

No obstante, su carrera en la actuación abarcó su paso por el teatro, en donde obtuvo un Tony gracias a su excelsa interpretación del King Lear en 1998.

Sir Ian Holm murió en paz, rodeado de sus familiares y así lo despidió su agencia de relaciones públicas.

"Era un genio del escenario y la pantalla, ganando múltiples premios y amado por los directores, el público y sus colegas por igual. Su ingenio brillante siempre acompañó un brillo travieso en sus ojos. Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente".

Además de su papel en "Lord Of The Rings", Sir Ian también es recordado con cariño de generación en generación como el padre Vito Cornelius en "The Fifth Element", así como el entrenador en jefe de Harold Abrahams, Sam Mussabini en "Chariots Of Fire".

Considerado uno de los mejores actores británicos, Sir Ian fue uno de los favoritos entre los críticos, el público y sus compañeros de reparto.

Ian Holm nació en el condado inglés de Essex en 1931, recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su vida profesional, entre ellos el prestigioso galardón Laurence Olivier del teatro británico y un BAFTA en 1968 por su papel en "El cañón Bofors", también fue condecorado con la Orden del Imperio Británico.

Pero la nominación al Oscar como "Mejor Actor de Reparto" le llegó por su interpretación de Sam Mussabini en Carros de Fuego, en 1981.

