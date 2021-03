Muere Isela Vega, actriz sonorense emblema del cine mexicano

Murió Isela Vega, la actriz y guionista sonorense emblema del cine mexicano, que participó en importantes producciones para el cine y la televisión. La noticia del fallecimiento de la ganadora del Ariel, a los 81 años de edad, fue dada a conocer en redes sociales por sus familiares.

LAS DECLARACIONES MÁS FUERTES Y POLÉMICAS DE MEGHAN Y HARRY A OPRAH

Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver, te amo aquí y allá ojalá te reciba tu amado Juanga con Mariachi así como te gustaba, dejas tu legado con nosotros, honraré tu vida el resto de mis días.... te amo, se lee en el mensaje publicado por la sobrina de la productora.

Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto... Publicado por Brenda Vega en Martes, 9 de marzo de 2021

¿QUIÉN FUE ISELA VEGA?

Isela Vega nació el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora y alcanzó su fama por protagonizar importantes tramas junto a Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés y Mario Almada.

La sonorense no sólo fue actriz, de hecho, inició su carrera cantando boleros y algunas canciones de los Beatles en bares de la Ciudad de México, mientras estudiaba actuación y modelaba.

Su salto a la pantalla grande fue con la película Verano violento (1960) junto a Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo.

Entre sus más destacadas actuaciones se encuentran las que realizó en películas como El Infierno, La Ley de Herodes, Verano violento y Don Juan 67.

ANA CLAUDIA TALANCÓN DESLUMBRA CON ATREVIDO TOPLESS

Recibió el premio Ariel como mejor actriz en cuatro ocasiones: 1984 La viuda negra; 2000 La ley de Herodes; 2007 Fuera del cielo; y en 2015 Las horas contigo.

En sus más de 60 años de carrera fue reconocida con cinco premios Ariel en distintas categorías como mejor actriz y mejor coactuación femenina y participó en 130 películas.

Su trabajo más reciente fue en la segunda temporada de la serie de Netflix, La Casa de las Flores, como la abuela Victoria.

LA APARICIÓN DE ISELA VEGA EN LA REVISTA PLAYBOY

Desde pequeña, la belleza de Isela Vega la hizo destacar, incluso, en 1957, a los 8 años la sonorense fue princesa del Carnaval de Hermosillo, lo que fue la puerta de entrada al mundo del modelaje, que más tarde la llevaría a la actuación.

En 1974 se convirtió en la primera mujer latina en aparecer en la versión estadunidense de la revista Playboy, en el número de julio de ese año. Ese mismo año hizo su debut en el cine norteamericano con la cinta The deadly trackers.

En 2017, en la ceremonia de los Premios Ariel, donde recibió el premio de Oro por su amplia trayectoria dijo que se sentía feliz y satisfecha: "Soy feliz y no me quejo de nada, es una maravilla mi trabajo, lo he disfrutado".

ASÍ DESPIDIERON A LA ACTRIZ ISELA VEGA, EN REDES SOCIALES

Tras el anuncio, las condolencias no se hicieron esperar, el Instituto Mexicano de Cinematografía fue uno de los primeros en lamentar la partida de la también guionista Isela Vega.

Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas.



Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega.



Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas. pic.twitter.com/UPKxrraB0a — IMCINE (@imcine) March 10, 2021

La AMACC lamenta profundamente el fallecimiento de la actriz Isela Vega, ganadora de 5 premios Ariel, incluyendo uno de Oro 2017 en reconocimiento a su trayectoria en cine. Sin duda una figura que se quedará por siempre en nuestra memoria fílmica y en nuestros corazones. ?? pic.twitter.com/KymXF4tx3j — AMACC (@AcademiaCineMx) March 10, 2021

Descanse en paz Doña Isela Vega, icono del cine mexicano.



Buen viaje compañera fue un honor conocerla y compartir con usted el set.



Usted trasciende seguramente a otro plano en otro set a seguir actuando ?? #IselaVega pic.twitter.com/5FWWmGgFkh — Oswaldo Zárate (@oswaldozarate) March 10, 2021

Grande de la industria del espectáculo hoy parte a su encuentro con el Señor descanse en Paz la gran #iselavega . Recibe un fuerte abrazo @arturovazquezoficial para ti y los tuyos fortaleza y paz https://t.co/njfvbZ8XmQ — Roberto Tello (@telloroberto) March 10, 2021

?El @Helenico lamenta profundamente el deceso de la primera actriz Isela Vega, mujer consagrada a su arte, cuyo virtuosismo la convirtió en un referente de la cinematografía nacional.



?? Un sincero pésame a todos sus deudos. — C. Cultural Helénico (@Helenico) March 10, 2021

NIÑA GENIO PIDE A GUILLERMO DEL TORO QUE LA AYUDE PARA IR A LA NASA

(Imelda Téllez)