Muere Jack Sherman, Red Hot Chili Peppers despide a su ex guitarrista

Muere el músico Jack Sherman a los 64 años, quien será recordado como el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers. La banda de rock funk dio la noticia a través de redes sociales y le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

De acuerdo con El Imparcial, la cuenta de Instagram de Red Hot Chilie Peppers compartió una instantánea de Jack Sherman para anunciar el fallecimiento del que fue su primer guitarrista.

"Nosotros, los de la familia RHCP, quisiéramos desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas por los mundos del más allá, porque ya falleció", expresó el grupo en su página de Instagram. "Jack tocó en nuestro álbum debut, así como en nuestra primera gira por Estados Unidos. Era un tipo único y le agradecemos todos los momentos buenos, malos y intermedios. Paz en la plataforma del boogie".

JACK SHERMAN EN RED HOT CHILI PEPPERS

La temporada de Sherman en la banda no fue duradera: reemplazó al guitarrista Hillel Slovak a tiempo para tocar en su debut en 1983 y coescribió gran parte del seguimiento, "Freaky Styley", lanzado en 1985. Sin embargo, cuando salió ese álbum, Sherman ya no estaba en el grupo y Slovak había vuelto, para una de las muchas temporadas por venir. No obstante, Sherman fue escuchado en papeles menores en dos álbumes más de Chili Peppers, "Mother´s Milk" y "The Abbey Road EP".

Aunque muchos fanáticos y asociados consideraron que las contribuciones de Sherman fueron fundamentales y esenciales, Sherman no estaba entre los nombrados para los honores del Salón de la Fama del Rock & Roll cuando el grupo fue incluido hace ocho años. No estaba contento por haber sido dej

Después de dejar los Chili Peppers, Sherman se encontró en una demanda como músico de sesión a finales de los 80 y principios de los 90, asumiendo el papel principal en las aclamadas "Notas de la civilización perdida" de Tonio K. y en las de Bob Dylan " Knocked Out Loaded " y álbumes de George Clinton y Feargal Sharkey.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

(Aline Núñez)