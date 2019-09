Muere José José, el inolvidable "Príncipe de la Canción"

Tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, José José, "El Príncipe de la canción" perdió la vida este sábado 28 de septiembre El anuncio de su muerte lo hizo Ana María Canseco a través de Twitter.

El cantante, autor, actor y productor musical mexicano, padeció de cáncer de páncreas los últimos meses, su estado de salud se reportó delicado según estuvo reportando su familia.

La noticia del fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido en el mundo del espectáculo como José José, "El Príncipe de la Canción", tomó por sorpresa al pueblo mexicano, aunque era bien sabido que su estado de salud era delicado, su público tenía la esperanza de que el cantante saliera bien librado. Sin embargo, ahora lloran la muerte de quien fuera uno de los más grandes exponentes de la música en México.

LAS CANCIONES DE JOSÉ JOSÉ QUE NUNCA OLVIDAREMOS

Amigos, me duele mucho confirmarles que #JoseJose , nuestro Príncipe de la Canción, acaba de partir... Q.E.P.D.???? https://t.co/lVEeTpmVXk pic.twitter.com/JJPSHFYuJy

SU ORIGEN

El intérprete de "Almohada", es originario de Azcapotzalco, CDMX; nació el 17 de febrero de 1948. Es el primogénito del matrimonio formado por el tenor de la Ópera Nacional de México José Sosa Esquivel y la concertista de piano Margarita Ortíz; bautizado como José Rómulo Sosa Ortíz, comenzó a definir su futuro como cantante en los inicios de los años 50 cuando participó en el coro de su colegio y en los festivales escolares.

EL INICIO EN LA MÚSICA Y SUS CONFLICTOS FAMILIARES

Posteriormente, aprendió a tocar la guitarra y continuó su educación formal como cantante. El inicio de su carrera artística data de marzo de 1963 cuando se convirtió en vocalista en un trío en el que participaron su primo Paco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez. Lamentablemente, su padre, un hombre sumamente conflictivo que padecía alcoholismo y cuya carrera declinaba, exigía que solo se oyera música clásica en la casa, y que el entonces joven José José terminara sus estudios de Mecánica de Aviación.









SU LUCHA POR CONVERTIRSE EN CANTANTE

Después de algunos contratiempos buscando un empresario que se fijara en su talento, en el año de 1965 obtuvo una recomendación para grabar su primer disco sencillo de 45 RPM con Discos Orfeón. Este disco, que contenía los temas "El Mundo" y "Ma Vie" (Mi Vida) y el programa de TV patrocinado por dicha disquera ("Orfeón a Go-Go") ; en el que se dio a conocer con el nombre artístico de "Pepe Sosa", fueron los inicios de su carrera como profesional.

Aunque el disco sencillo no tuvo mayor resonancia, eso no impidió que el cantante probara nuevos derroteros en su carrera al empezar a tocar el contrabajo en otro trío de jazz y bossa nova, llamado "Los Peg", que integraba con sus compañeros Gilberto Sánchez y Enrique Herrera. Con este grupo, debutó el 21 de marzo de 1966 en el centro nocturno "Café Semiramis". Sin embargo, había altibajos pues el grupo no siempre tenía trabajo allí. Después de pasar por otros tantos centros nocturnos, en 1967 en el local "Apache 14" lo escucha el veterano compositor y productor discográfico Rubén Fuentes quien le ofrece rápidamente un contrato con la filial mexicana del sello transnacional RCA Víctor (hoy, SonyBMG).





NACE JOSÉ JOSÉ

Aunque su situación económica no era satisfactoria, su madre Margarita Ortíz lo apoyó en su intento artístico abriendo un pequeño restaurant y él acepta grabar nuevamente. Entra al estudio de RCA Víctor en Ciudad de México y bajo la supervisión de Ruben Fuentes y del compositor Armando Manzanero sale su primer álbum LP en 1969, el cual se tituló "Cuidado" contentivo de baladas y boleros, que no era considerado muy comercial sino muy artístico. El cantante ante la salida de este primer álbum LP, adopta como seudónimo artístico "José José"; el primer "José" por su primer nombre y el otro, por su padre quien había muerto en aquellas fechas.





LANZA SU PRIMER ÉXITO

Al año siguiente, se convierte en un cantante de fama nacional tras el lanzamiento de su primer éxito: "La Nave del Olvido" escrita por el ya fallecido compositor Dino Ramos y que se convertiría en su "Carta de Presentación. Con el tema "El Triste" participó en el 2º Festival De La Canción Latina (el ya desaparecido Festival OTI) el día 25 de marzo de 1970, obteniendo el segundo lugar de dicho certamen en medio de las protestas del público, quién exigía para él, el primer lugar.

LOS AÑOS 70 Y LOS PRIMEROS ÉXITOS

Durante toda la década de los 70, siguió colocándose en el gusto del público latinoamericano con canciones como "Es que te quiero", "Vive", "El Príncipe" y "Todo es amor", entre otras. Justamente, con uno de estos temas se le rebautiza como "El Príncipe de la canción". En abril de 1970, viaja a Estados Unidos a recibir su primer Disco de Oro. En estas circunstancias, conoce a su primera pareja sentimental, Ana Elena Noreña Grass, conocida en el medio como Anel.