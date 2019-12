Muere la actriz Bárbara Guillén, ex pareja de Alejandro Camacho tras luchar con extraña enfermedad

Muere la actriz Bárbara Guillén, ex pare...

El pasado 9 de diciembre falleció la actriz Bárbara Guillén debido a una enfermedad que la mantuvo en el hospital en los últimos meses, sus familiares nunca revelaron los detalles acerca del padecimiento que aquejó a la actriz, pero sí se supo que el tratamiento era costoso.

De acuerdo a Infobae, su hija, Francesa Guillén, compartió la noticia del deceso de su madre a través de un mensaje en Facebook.

"Mamita. Buen camino hacia la ausencia del dolor. Te amo siempre", escribió Francesca, nacida en 1977 fruto de la relación entre Bárbara y el actor Alejandro Camacho.

Bárbara Guillén trabajó en el medio del entretenimiento, fue figura en algunas fotonovelas, un género muy popular en esa época.

La relación entre Bárbara y Alejandro Camacho no quedó en los mejores términos y durante décadas Francesca no convivió con su padre.

"Vamos entablando la relación, vamos viendo qué pasó. Primero es amarnos, es querernos y no tirar mala onda entre nosotros, y con el tiempo, mucho tiempo iremos dialogando, no hay presión, hay una vida para entender", reveló en 2011 Francesca sobre su acercamiento con Camacho. En esa misma entrevista Francesca reveló que tenía 14 años sin vivir con su madre.

Bárbara Guillén limitó su trabajo como actriz. Entre sus títulos en cine se cuentan apenas La Primera Noche (1998) y La Segunda Noche (1999). Según IMDB su más reciente trabajo fue en la película de terror J-Ok´el, en 2007.

Se sabe que la actriz había decidido radicar desde hace más de dos décadas en Chiapas, en donde dedicó los últimos años de su vida a rescatar y cuidar perros abandonados.

A principios de septiembre, Francesca Guillén comentó que era necesario encontrar un hogar para los animales que su madre había cuidado, pues ya no podía hacerse cargo de ellos.

También a través de Facebook, la actriz dejó ver que el tratamiento médico de su madre era muy costoso.

"Continúa la batalla y las arcas se encuentran ya peligrando (...) De momento sería equivocado decir que vamos ganando... sin embargo... no nos caemos, es difícil todo, doloroso mucho, pero también lleno de amor...".

Apenas el pasado 5 de diciembre, Francesca compartió algunas imágenes que dejaban ver la difícil situación de su madre y publicó el último mensaje de Bárbara Guillén que, entre otras cosas, decía:

¬†Ustedes han prolongado mi vida y mi dolor y mi esperanza y han sacrificado algunos derechos, caprichos o necesidades sin razón alguna excepto el amor. El tiempo que llevo viva, casi 4 meses esperando respuestas médicas que no llegaron, hicieron que perdiera mucho tiempo y solo por eso no quiero perder esta batalla, por ustedes, por mis perros y porque me lo merezco.. Les deseo el más dulce, amoroso y tranquilo de los finales...Les pido ayuda para dejar de sufrir.

El texto se convirtió en un mensaje de agradecimiento a todas las personas que la ayudaron y en una despedida.

También el pasado septiembre se organizó en San Cristóbal de las Casas una subasta de obras para recaudar fondos a favor de Bárbara.

Yuri Corzo, uno de los organizadores, declaró al Heraldo de Chiapas que Bárbara estaba padeciendo una enfermedad que requería hospitalización y un tratamiento costoso.

Organizaron además un evento en la Casa de la Cultura El Carmen para recaudar alimentos para los más de 100 perros que Bárbara Guillén cuidó en sus últimos años.

Por ahora no hay más información sobre el deceso de la actriz.

auc