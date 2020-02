Muere Lynn Cohen, entrañable actriz de "Sex and the City"

Muere Lynn Cohen, famosa actriz de "Sex and the City" y "Los Juegos del Hambre" (FOTO TOMADA DE WEB)

Luto en Hollywood, muere Lynn Cohen la entrañable actriz de "Sex and the City" y "Los Juegos del Hambre". En pleno festejo de San Valentín, se confirmó la muerte de Cohen el 14 de febrero a los 86 años de edad; no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con Debate, uno de los personajes más recordados de Lynn Cohen fue "Magda" en "Sex and the City", su personaje era la ama de llaves de "Miranda Hobbe" (interpretada por la actriz Cynthia Nixon) y eventualmente su niñera. Apareció en la temporada 3 hasta la temporada 6 y en las dos películas de la serie.

Otra de las apariciones más populares de Lynn Cohen en pantalla grande fue interpretando a "Mags" en la película de 2013, "Los Juegos del Hambre: En Llamas"

Para los fans de la popular serie, la noticia fue dura, ya que el personaje de Cohen fue bastante querido conforme pasaban las temporadas.

A Cohen le sobrevive su segundo esposo, Richard T. Cohen, con quien se casó en 1964. Con su primer esposo, Gilbert L. Franzen estuvo casada tres años hasta su muerte y tuvieron un hijo, el único de la actriz.

(Aline Núñez)