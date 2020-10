Muere Mateo Lafontaine, precursor de la música electrónica en México

Este jueves se reportó el fallecimiento del músico Juan Carlos González, mejor conocido como Mateo Lafontaine, quien fuera uno de los precursores de la música electrónica en México. Formó parte de grupos como "Decada2" en 1985 y "María Bonita".

Aún se desconocen las causas del fallecimiento del músico de 58 años. El que reportó la muerte fue su hermano, el apodado Mario Lafontaine, a quien le dedicó un tweet con la siguiente frase:

El también cantante ya había comentado que Mateo se encontraba mal de salud debido a una enfermedad, pero nunca esclareció qué fue lo que llevó al fallecimiento del también participante de grupos como "María Bonita". De hecho, algunos usuarios sospecharon que la causa de muerte fue el mismo covid-19, aunque no se ha dado ninguna información que pueda considerarse fidedigna al respecto.

Mateo Lafontaine formó parte de varios proyectos musicales como Old Fashioned (1982), Volti (1983), Silueta Pálida (1984), Maria Bonita (1984), Década Hoy (1985), Década 2 (1985), Club Soda (2000), Dix Dix (2001), Nobody was There (2011).

Los hermanos producían un programa en la radio difusora "Mix 106.5". Además, colaboraban para el canal ADN40, donde retomaban música de rock y electrónica underground, así como hablaban sobre temas relacionados con el contraste de las épocas musicales. También argumentaban sobre el cambio de la música a través de elementos modernos y que derivaron en la electrónica contemporánea.

Una de las grandes entrevistas que le realizaron al músico y publicista fue la hecha por Jorge Pedro Uribe Llamas, quien le pregunta sobre el inicio de su gusto por la música. Carlos reveló que fue gracias a los reportajes de Patrick Schmidt, quien realizaba coberturas para artistas como Kiss y retomaba narrativas del rock que en esa época no era tan bien visto.

Otra de las cosas que más impresionó a Mateo Lafontaine fue que el mismo Patrick tenía su propia banda en donde experimentaba con los géneros musicales. Fue entonces cuando inició con curiosidad hacia el género de la electrónica, donde surgió un rompimiento con lo tradicional. Para ellos les llamaba poderosamente la atención ver que no se necesitaba ningún instrumento, pero fue el detractor para que muchos otros no le sintieran aprecio.

En las redes sociales, miles se unieron en mensajes de apoyo y de consuelo para Mario Lafontaine, algunos de los mensajes decían lo siguiente:

Maestro. No hay palabras. Lo siento mucho pero queda siempre en nosotros la voz... de Decada 2 publicó el usuario Mr. Moolight; 'Aaaay no lo único decente en tv abierta y nos dicen adios, pero ahi de aquel que diga sorprendeme 2021 porque no respondo de mi, esto fue golpe bajo de ADN 40 ¿y ahora?' escribió la usuaria Lulu nehuatl nimexike.

El mismo Robert Proco, otro de los grandes pioneros del sintetizador y quien también fue un amigo cercano a Mateo, publicó el siguiente mensaje a través de su cuenta de Facebook.

Qué día tan triste. Mi primer encuentro con Mateo fue en la revista Sonido una foto de su proyecto María Bonita, la imagen era inquietante él vestido de sacerdote, un par de años. Después conocí su reciente proyecto Década 2 por el espacio que teníamos en Sintonía Pop, por una cinta que había obtenido. Pero no fue hasta por 1999 que logré hablar contigo por teléfono para invitarte a participar en el disco de covers del Aviador Dro, duramos como 2 horas platicando, me hiciste llegar varias cintas de tú proyecto Uranatia. Luego yo fui al DF y coincidimos en los bares de la Condesa antes de su boom. Una persona muy especial, hiperactiva y creativa. Muy agradecido de poder traerte a Tijuana con tu proyecto Década 2, una cita pendiente y esperada, escribió.

DESPIDEN A MARIO LAFONTAINE EN REDES:

Mi más sentido pésame a @lafontainetouch por la irreparable pérdida de su hermano @decada2 — Horacio Villalobos (@Horacitu) October 29, 2020

Mi pequeño homenaje al gran maestro Mateo Lafontaine uno de los precursores de la música electrónica en esta aldehuela. Descanse en Paz! Otro ser que se nos va en esta aciaga era. Disfrútenlo y si no lo conocen dense! https://t.co/Ay9uiNVb85 — Dr. Shenka (@ShenkaOfficial) October 29, 2020

UNA MAS que nos arrebata el 2020. MATEO LAFONTAINE. Pilar de la electrónica mexicana con los legendarios @decada2. Apenas lo recordábamos por el concierto aquel de FRONT 242 en México. Les recomiendo su blog con muchas crónicas al respecto. Rest In Power! https://t.co/PCdKd8ga4O pic.twitter.com/CjeaK6BU8I — Ivan Nieblas El Patas (@ivannieblas) October 29, 2020

(Imelda Téllez)