Muere Ofelia Fuentes, madre de la fallecida actriz Edith González

A casi dos años del fallecimiento de la actriz Edith González, muere su mamá doña Ofelia Fuentes a los 89 años. A través de Twitter se dio a conocer la lamentable noticia.

Doña Ofelia cayó en una profunda depresión tras el fallecimiento de su hija Edith González, al grado de que sus padecimientos se agravaron y hoy por la mañana murió en Cuernavaca rodeada de sus familiares, anunció Sebastián Reséndiz, reportero del programa matutino "Hoy",

Debido a la pandemia de covid-19, los actos funerarios de Doña Ofelia se realizan de forma privada.



A principios de este año, Lorena Velázquez, una de las amigas más cercanas de la madre de la fallecida actriz, afirmó que Doña Ofelia no superaba la depresión que la aquejaba tras la pérdida de su hija.

Juntas de nuevo en el cielo. Ha fallecido doña Ofelia Fuentes, madre de #edithgonzalez , a los 89 años de edad. Descanse en Paz.

Debido a la contingencia, los actos funerarios de doña Ofelia se realizan en completa privacidad.

La veterana actriz contó en entrevista al programa de espectáculos De primera mano, que la madre de Edith se encontraba en una casa de descanso en Cuernavaca en la que era asistida para tratar su depresión, ya que según Velázquez, la enfermedad la hacía creer que su hija aún estaba viva.

Tiene gente que la trata muy bien, explicó en la entrevista. Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. Ella lo único que te dice es 'Ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita.

(Aline Núñez)