Muere por covid-19 Allen Daviau, director de fotografía en "E.T."

El director de fotografía Allen Daviau, colaborador habitual de Steven Spielberg en películas como "E.T. The Extra-Terrestrial" y "Empire of the Sun", murió a sus 77 años de complicaciones causadas por el covid-19, informaron medios de comunicación locales.

El cineasta falleció en Los Ángeles (EU), en la Casa de Campo y Hospital de Cine y Televisión, una comunidad de retiro para profesionales del sector donde, según The Hollywood Reporter, ya han perdido la vida cuatro personas por coronavirus.

Daviau era muy respetado en el mundo del séptimo arte, con cinco nominaciones al Óscar y un currículo de títulos que incluye títulos como "Twilight Zone: The Movie" (1983), "The Falcon and the Snowman" (1985), "The Color Purple" (1985) y "Avalon" (1990).

Natural de Nueva Orleans, Daviau comenzó en el mundo audiovisual rodando videos musicales para grupos como The Animals y The Jimi Hendrix Experience, hasta que coincidió con Steven Spielberg en 1967, cuando rodaron la experimental "Amblin'" en plena época hippie y con un presupuesto de 15,000 dólares.

Desde entonces Spielberg y Daviau iniciaron una colaboración que tuvo su momento cumbre en 1982 con "E.T. The Extra-Terrestrial", una cinta considerada actualmente de culto y que en su momento se llevó cuatro premios Oscar de apartados técnicos, pero no logró el de mejor película.

Me senté con Steven y comenzamos a proyectar películas juntos. Esta es la mejor manera que conozco para comenzar, viendo nuestras propias películas y las de otras personas, discutiéndolas, evolucionando el estilo que queremos. Vimos 'Night of the Hunter', 'Alien', 'Apocalypse Now' y 'Last Tango in Paris', contó Daviau en una entrevista de 1983.

Tras su trabajo con Spielberg, se asoció con el director Barry Levinson en "Avalon" (1990) y "Bugsy" (1991).

Su último trabajo fue "Van Helsing" en 2004.

El Sindicato de Directores de Hollywood y la Asociación de Directores de Fotografía le dedicaron homenajes en 1997 y 2007 a toda su carrera.

