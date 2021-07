Muere Robert Downey Sr., el director y padre del actor Robert Downey Jr.

Esta mañana se informó el fallecimiento de Robert Downey Sr., consagrado director y padre del actor Robert Downey Jr. El cineasta murió a los 85 años de edad en Nueva York.

El también actor murió la mañana del miércoles mientras dormía en su casa, informó su esposa Rosemary Rogers al Daily News. Downey Sr. luchó contra el parkinson durante más de cinco años, fue director, actor, productor, escritor y esposo de la autora best seller, Rosemary Rogers.

Además de su esposa, su hijo Downey Jr. confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, horas después de que su padre falleciera.

Descanse en paz Bob D. Sr. 1936-2021. Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía, luego de años de soportar los estragos de la enfermedad de Parkinson, comenzó diciendo el actor de 56 años en su perfil social.

En su post, el intérprete de Iron Man compartió una foto del pasado, en blanco y negro, en donde se observa a su padre.

Fue un verdadero cineasta disidente y permaneció notablemente optimista en todo momento, agregó la estrella de Hollywood en su despedida, que enseguida se tornaría más emotiva.

Downey Sr. nació en Manhattan, en 1936, y fue registrado como Robert Elias Jr. El artista cambió su apellido por el de su padrastro, James Downey, cuando quiso alistarse en el ejército de los Estados Unidos, pero era menor de edad.

Robert Downey Sr. fue conocido por sus innovadoras películas contra el sistema, como "Putney Swope" y "Greaser's Place". También apareció en películas como "Boogie Nights", "Magnolia" y "To Live and Die in L.A.". La película más reciente en la que trabajó fue 'Tower Heist' de 2011.

En sus palabras de "adiós", su hijo, Downey Jr., hizo mención al romance del que disfrutó en vida, y dedicó también unas palabras de amor y apoyo a quien fue pareja de su padre."De acuerdo con los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados durante unos 2,000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa, y nuestros pensamientos y oraciones están contigo", finalizó el actor.

Además de su viuda e hijo, a Downey Sr. también le sobrevive su hija Allyson, actriz y escritora, y hermana mayor de Downey Jr.

Los dos hijos que tuvo Downey Sr. fueron producto de su primer matrimonio, con la actriz Elsie Ann Ford, quien apareció en cuatro de sus filmes: "Chafed Elbows", "Pound", "Greaser's Place" y "Moment to Moment". La pareja se divorció en 1975.

Tanto Allyson con Robert Jr. hicieron su debut en pantalla al aparecer en "Pound", la cinta que Downey Sr. realizó en 1920. En aquel entonces, los chicos tenían 7 y 5 años, respectivamente.





(Imelda Téllez)