Muere Vicente Fernández, la música mexicana está de luto

Vicente Fernández, también conocido como "El Charro de Huentitán", murió a los 81 años y vistió de luto el medio del espectáculo. El cantante mexicano fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera con temas como El rey, Por tu maldito amor, La ley del monte o Cruz de olvido. A través de un comunicado en la cuenta de Instagram del cantante, se dio a conocer sobre su fallecimiento la mañana de este domingo a las 6:15.

"Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. #ChenteSigueSiendoElRey".

Recordemos que el pasado 9 de agosto se informó que "El Charro de Huentitán" había sufrió un accidente en las cervicales cuando se encontraba en su rancho "Los tres potrillos". Según su hijo, Vicente Fernández jr., el cantante de "Mujeres divinas" resbaló y tuvo que ser operado.

Previo a este insidente, Vicente Fernández había sido hospitalizado por una infección en las vías urinarias. Tras salir del hospital en aquella ocasión, "Chente" dijo en un video subido a redes sociales: "Queridos amigos, a todos el público quiero decirles que dejen de preocuparse, fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien, gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien, que Dios los bendiga".

CÁNCER Y TROMBOSIS, LAS BATALLAS QUE ENFRENTÓ VICENTE FERNÁNDEZ

Desde que comenzó el milenio la salud de Vicente Fernández no ha pasado por sus mejores momentos, debido a que diversos padecimientos lo han mandado al hospital, pero de todos ha salido adelante, por lo que se espera que esta ocasión no sea diferente.

En 2002 Vicente Fernández enfrentó su primera gran prueba, cuando le fue diagnosticado con cáncer de próstata.

El cáncer es como una gripe, si te agarra débil no la haces, pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza, dijo Fernández en su momento a People en Español.

Diez años después vuelve a enfrentarse al cáncer, pero esta vez en el hígado. El intérprete de "Mujeres divinas" y "La ley del monte", suspendió en 2012 una gira, cuando le fue detectada una anomalía en el hígado, lo que resultó ser un tumor, éste le fue extraído en su totalidad pero también el 40% de su hígado.

Le di la bendición a mis hijos y me despedí de mi vieja, le pedí perdón si acaso le falté el respeto en algún momento, compartió el cantante durante una conferencia, la cual fue ofrecida en su rancho Los tres potrillos.

cuando comentó que había rechazado un trasplante de hígado, porque no sabría quién sería el donador, por lo que no podría dormir porque no tendría la seguridad de que no fuera de un homosexual o drogadicto, lo que causó indignación no sólo entre la comunidad LGBTTI, sino a nivel mundial por ser un comentario homofóbico y discriminatorio; así que días después Vicente Fernández se disculpó.

2013 tampoco fue el mejor año para el padre de Alejandro Fernández, porque tuvo que enfrentar una trombosis que le afectó las vías respiratorias, por lo cual se quedó sin voz por un tiempo. Dos años después entró al quirófano para que le fueran retiradas tres hernias ventrales.

RAÍCES JALISCIENSES

Vicente "Chente" Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México; hijo del ranchero Ramón Fernández y el ama de casa Paula Gómez de Fernández. Con tan sólo seis años de edad empezó a soñar en una carrera como cantante. A los 8 años recibió una guitarra y rápidamente aprendió a tocarla y comenzó a estudiar música folclórica. Desde entonces, soñaba ya con el futuro: "Desde lo que puedo recordar, cuando yo tenía 6 ó 7 años, iba a ver las películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá ´cuando yo crezca voy a ser como ellos´".

A los 14, su ambición lo llevó a entrar a un concurso amateur en Guadalajara, en el que ganó el primer lugar. Era el año 1954. Con esa seguridad empezó a tocar localmente en restaurantes y bodas, para grupos de familiares y amigos. En forma temprana Fernández fue conducido al éxito. A pesar de los obstáculos, su determinación lo condujo por una trayectoria que se convertiría en una historia de triunfo.

A principios de 1963, su madre, Paula Gómez de Fernández muere de cáncer a los 47 años de edad. Posteriormente –ése mismo año, el 27 de diciembre– se casa con María del Refugio "Cuquita" Abarca Villaseñor, su vecina de Guadalajara. Pronto la pareja tendría cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra.

En el intento por hacer que su carrera avanzara, Fernández –con 24 años de edad– se unió con algunos de los grupos de mariachi más conocidos de México, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luís Aguilar (Felipe Arriaga), para seguir cantando en restaurantes. Fue a través de estos grupos que se hizo amigo de Felipe Arriaga. Por ese entonces actuaba regularmente en el programa de radio, de música de mariachi, ´Amanecer Tapatío´. Arriaga y otros influyentes amigos lo animaron a mudarse a la Ciudad de México.

A finales de 1965 comenzó a hacer visitas a las diferentes compañías discográficas. Siempre era rechazado, pero empezó a rondar por los entonces Estudios CBS, con la esperanza de obtener una audición. Eventualmente Fernández pudo meter un pie en la XEX, la estación número 1 de México. A través de la XEX pudo llegar a audiencias más grandes y empezar a construir fama local.

DESTINO MUSICAL

Pocos meses después, la suerte de Fernández cambiaría para siempre. Justo antes del amanecer del 19 de abril de 1966, Javier Solís, el cantante de bolero ranchero más popular en México en ese tiempo, murió de complicaciones de una operación en la vesícula. Era la tercera vez en trece años que México perdía un héroe nacional. Pero ocho días después de la muerte de Solís, las cosas cambiaron para Vicente Fernández y muchas de las mismas compañías discográficas que lo habían rechazado sólo unos meses antes, lo empezaron a llamar. Fue en el verano de 1966 cuando Fernández firmó su contrato con CBS México (hoy SONY MUSIC) grabando sus primeros hits: "Tu Camino y El Mío", "Perdóname" y "Cantina del Barrio". Fernández había comenzado su camino. Siguieron una serie de álbumes con ventas importantes, incluyendo "Soy de Abajo", "Ni en Defensa Propia" y "Palabra de Rey".

No conforme con cantar y grabar, Fernández extiende su trabajo hacia el cine, en 1971. Aparece en su primera producción mexicana, "Uno y Medio Contra el Mundo". Tres años después, protagoniza su primer hit cinematográfico, "La Ley del Monte". El disco de la música de esta película también se convierte en un hit. A principios de los setenta, Fernández estaba en la cumbre del éxito, produciendo álbumes de altas ventas como "El Ídolo de México", "El Rey", "El Hijo del Pueblo", "La Ley del Monte" y "Para Recordar", con canciones que se convertirían en parte del repertorio de todos los mariachis. Viendo hacia el futuro, en 1975 Fernández sube al escenario a su hijo Alejandro, de cuatro años, y cantan juntos por primera vez.

EL REY

A pesar de que Fernández incrementa su popularidad, aún no era del todo conocido. Pero eso cambiaría para siempre. En 1976, el compositor Fernando Z. Maldonado compone una canción con una temática diferente, en donde describe a un hombre macho que acepta su culpabilidad en una relación sentimental. El tema quizás era nuevo, pero la canción impactó: "Volver, Volver" se convirtió en otro himno de la música ranchera. La canción "Volver, Volver" causó un tremendo impacto, convirtiéndose así en un himno más de la música ranchera. A finales de 1976, la canción rompió todos los récords de venta y se escuchaba en todos los radios de los carros, en todos los estéreos de las casas y en todas las rocolas, al mismo tiempo que cientos de grupos de México, EU y Centro y Sudamérica grababan la canción. Para entonces Fernández era ya, sin discusión, el nuevo rey de la música ranchera. Esta canción lo convirtió en una estrella internacional y así empezó su inolvidable e impresionante lista de éxitos.

A finales de los setenta Fernández ganaba preseas y premios con regularidad. En 1977 recibe en Brownsville, Texas la distinción de "Mister Amigo" que se concede año con año a un mexicano prominente.

Fernández filma con gran éxito la película mexicana "El Tahúr" en la cual debuta como director asistente. Ese mismo año, el álbum que lleva el mismo nombre se convierte en un hit así como "De Qué Manera te Olvido" y "Sentimental y Ranchero" en 1980.

A principios de los 80, los medios de la música, en México, acuñaron un nuevo apodo para Fernández, "El Ídolo de México", y se le quedó. Con su éxito creciente, Fernández se dedica a hacer giras y grabaciones con regularidad. En el escenario le gusta repetir alguno de sus dichos favoritos como éste: "Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chente no deja de cantar".

Fernández ha recibido muchas distinciones y las llaves de la ciudad en muchas partes, incluyendo San Antonio, Texas en 1982, de manos de Henry Cisneros. En 1983 Fernández presenta su álbum "15 Grandes con el Número Uno" el cual vendió más de un millón de copias. Pronto lograría más éxitos. Una concurrencia sin precedente de más de 54,000 personas, asisten a su concierto en la Plaza de Toros México, el 15 de septiembre de 1984. Ese mismo año lanza "Dos Corazones", un álbum a dueto con Vikki Carr con quien también se presenta en diversos escenarios. Su exitoso disco "Por tu Maldito Amor" es lanzado en 1989.

LAS CLÁSICAS

En 1990, Fernández produce otro álbum importante titulado "Las Clásicas de José Alfredo Jiménez". Fue la pareja perfecta – Vicente Fernández, el mejor cantante de ranchero de México, interpretando canciones de José Alfredo Jiménez, el mejor compositor de canciones rancheras también de México.

Para principios de los ´90, Fernández apareció en más de 20 películas, muchas representando los temas de sus álbumes que han sido éxitos como: "La Ley del Monte" y "El Rey". Se enorgullece de haber sido fiel a su compañía de discos SONY MUSIC con la que ha grabado más de 100 álbumes. Continúa con su lista de éxitos a través de los ´90 con "Aunque me Duela el Alma" (1995) y "Me Voy a Quitar de En medio" (1998), el tema de la popular telenovela, "La Mentira". Recibe una estrella en el "Paseo de la Fama de Hollywood" y lo incluyen en El Salón de la Fama de la revista Billboard.

En el otoño de 1999, Fernández estuvo de gira promoviendo su nuevo CD, "Eternamente" en el que hizo un tributo al distinguido trío "Los Dandys" de México. Ese año, Fernández fue nominado para recibir el Premio por su Trayectoria Artística en los Premios Ritmo Latino en el anfiteatro Universal de Los Ángeles. En el año 2000, Fernández interpretó "Cielito Lindo" en la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Philadelphia.

A pesar que se le conoce como el rey de la música ranchera, Fernández ha escrito unas cuantas canciones, pero prefiere dejar ese importante quehacer a los expertos. "Siempre he dicho que no hay grandes compositores, sino grandes canciones", dice Fernández. "Y nunca he dicho que soy compositor. Es un trabajo muy difícil, sin embargo, algunas ideas e inspiraciones me han llegado y cuando eso sucede, corro a tomar una pluma y escribir unas cuantas frases".

Vicente permaneció en las listas de popularidad con dos paquetes de grandes éxitos. "Historia de un Ídolo Volumen I", en el 2000 que incluye: "Lástima que Seas Ajena", "Me Voy a Quitar de en Medio" y "Nos Estorbó la Ropa". Gracias a estas producciones recibió la certificación de Doble Platino de RIAA.

También recibió el Premio Billboard a la música latina por el álbum de grandes hits del año. "Historia de un Ídolo Volumen II", en el 2001 e incluye: "El Rey", "De Qué Manera te Olvido" y "Volver, Volver" alcanzó el número 2 en la famosa revista de música Billboard. Ese mismo año, volvió a alcanzar el éxito con su sencillo "El Ayudante" de su grabación "Más con el Número Uno". También en el 2001, Vicente y Alejandro Fernández se presentaron en la gira "Lazos Invencibles", la primera gira que hacían juntos en 8 años. Al mismo tiempo, Vicente hijo presentó su primer álbum con temas norteños, intitulado "El Mayor de los Potrillos".

En abril del 2002, Fernández obtiene la presea de Música Billboard por su álbum de grandes hits del año "Historia de un Ídolo Volumen I". En julio de ese mismo año, el CD "Más con el Número Uno" incluyendo "El Ayudante" fue el ganador del Grammy Latino por Mejor Álbum Ranchero. El 17 de septiembre del 2002, recibe otro reconocimiento, fue honrado como "Persona del Año" por la Academia Latina de Grabación, por sus logros artísticos y por su donación al Fondo Nacional de Becas para Hispanos. También ayuda a sus seguidores que viven en el campo, presentándose gratuitamente en ferias de pequeños poblados mexicanos.

Recientemente informó que ha grabado 20 álbumes con material que será presentado en las décadas futuras. "Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar". Con relación a su retiro, Fernández dice que conoce sus límites. A diferencia de Frank Sinatra, dice que no se retirará más de una vez y no esperará a no entregar lo mejor de sí a sus seguidores. "No parece que tengo la edad que tengo. Quizás porque vivo y trabajo en mi rancho y llevo una vida sana", dice Fernández. "La gente me ha dado tanto y mi amor por ellos es tan grande que he pensado cuidadosamente en el día de mi retiro".

SU LEGADO

Vicente Fernández siguirá siendo el más reconocido cantante del mundo en su género.

Por su tremenda y aún creciente producción, su poderosa voz y su música inolvidable, Fernández sigue siendo la más fuerte influencia de los artistas populares de la música ranchera. Su longevidad, su dedicación sin fronteras a su arte y la inigualable devoción a sus seguidores, aseguran que será por siempre un favorito popular.

Finalmente, el legado de Vicente Fernández en el mundo de la música ranchera será su inmenso trabajo que ha producido un sin fin de éxitos memorables y un estilo distintivo e inmutable que los cantantes de música ranchera aspirarán a emular. Como Hank Williams en la música country, BB King en el Blues y Woodie Guthrie en la música folclórica, Vicente Fernández representa un pionero fundamental y una fuerza inspiradora en la historia del mariachi y la música ranchera, que es la música del alma de México.

En 2011 Vicente Fernández presentó "Otra vez" , álbum que será editado a nivel mundial, en el mes de noviembre de 2011, fue grabado entre Jalisco y Morelos, en los estudios de Vicente Fernández y en los de Joan Sebastian, con quien hace una mancuerna sensacional.

Las canciones de Vicente Fernández que llegan al corazón, por supuesto que estarán presentes en "OTRA VEZ"; sin embargo, como primer sencillo se ha elegido un tema totalmente diferente, ya que además de ser muy rítmico y bailable, "VOLCANES DORMIDOS" posee una instrumentación y arreglos poco comunes. Por primera vez, el intérprete, totalmente convencido de la creatividad y talento de Joan Sebastian como compositor y productor, ha aceptado que se incluyan guitarras eléctricas en un tema suyo, logrando innovar dentro de la música ranchera.

Por todo ello, démosle la bienvenida "OTRA VEZ" a un álbum de Vicente Fernández, ya que en cada producción siempre nos ofrece canciones de primera calidad, pero sobre todo su voz y estilo únicos... Es realmente notable apreciar que, como los buenos vinos, Don Vicente canta cada vez mejor con los años. Sin duda un maestro para las nuevas generaciones.





(Imelda Téllez)