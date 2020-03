Mujeres famosas que han cambiado la historia

La historia tardó un tiempo considerable en incluir figuras femeninas en sus páginas, sin embargo, desde tiempos inmemoriales hubo un importante número de mujeres que han luchado por conseguir un espacio destacado en un mundo que pareciera ser dominado por los hombres. Desde cada una de sus trincheras, estas mujeres alzaron la voz, los tacones, las pipetas, los pinceles, sus letras; soñaron con llegar al espacio y lo consiguieron. Muchos avances y costumbres han cambiado a lo largo de los años gracias a su esfuerzo.

Estas mujeres han marcado un antes y un después dentro de la historia, dejando un estandarte muy alto para sus predecesoras, quienes en la actualidad usan su fama e influencia para defender la igualdad de género y los derechos de la mujer, tal es el caso de artistas como: Salma Hayek, Angelina Jolie, Emma Thompson, Meryl Streep y muchas otras.

En honor al Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, te damos un paseo anecdótico por la vida de estas fascinantes mujeres del pasado; claro, sin dejar de lado a las famosas que en la actualidad juegan un papel principal como voceras de las de las mujeres del mundo.

MUJERES QUE CAMBIARON HAN CAMBIADO LA HISTORIA:

HEDY LAMARR

Hedy Lamarr fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza que reinó en el "olimpo" del Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque éste eclipsó sus otras facetas menos conocidas. Y es que la artista no sólo fue una sex symbol, era poseedora de una mente privilegiada, tanto que fue la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual WIFI.

Para Lamarr, inventar era su auténtica pasión. Su asignatura preferida era la química y desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones. Ideó unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola y ayudó al magnate Howard Hugues en su obsesión por crear un avión más rápido estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisonomía de los peces.

VALENTINA TERESHKOVA

Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario, a bordo del Vostok 6 en 1963. Formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión después de los tres días que duró el travesía extraterrestre fue afirmativa.

Tras la misión espacial estudió y se graduó como ingeniera espacial. Años más tarde se metería en la política, donde ocupó diversos cargos hasta llegar al comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

GABRIELLE "COCO" CHANEL

Si alguien marcó un antes y un después en el mundo de la moda, esa fue Coco Chanel. Durante la Primera Guerra Mundial dejó de lado los opulentos vestidos femeninos y adaptó prendas tradicionalmente masculinas con un estilo sencillo y cómodo. Fue la primera en usar el color negro en prendas de mujer. También desarrolló líneas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Se trata de la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.

FRIDA KAHLO

Kahlo es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas de forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación sexual y el desafío a los estereotipos era una clara señal de ruptura. Por ello, se convirtió en un icono de las mujeres fuertes.

KATHRYN BIGELOW

En los 92 años de historia de los Oscar, únicamente se ha nominado cinco veces a una mujer en la categoría de mejor directora. No obstante, sólo una ha conseguido hacerse con el galardón: Kathryn Bigelow. Su trabajo en la película "Zona de miedo" (2009) le hizo merecedora de la tan preciada estatuilla dorada, a la que ese mismo año también optaban Quentin Tarantino (Malditos bastardos), Lee Daniels (Precious) y Jason Reitman (Up in the Air).

AMELIA EARHART

Además de haber sido una de las pioneras en aviación de los Estados Unidos, Earhart fue la primera mujer piloto en cruzar sola el océano Atlántico. Todo empezó al estallar la Primera Guerra Mundial, cuando Amelia se trasladó junto a su hermana a Toronto para trabajar como voluntaria al cuidado de los pilotos heridos y enfermos. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de la aviación y empezó a familiarizarse con "aquellos extraños aparatos".

Su pasión por volar afloró definitivamente en California, en 1929, cuando durante un espectáculo aéreo en Long Beach se atrevió a volar en un biplano. Fue su bautismo en el aire. Desde ese momento, empezó a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Neta Snook, y consiguió su licencia como piloto, algo que sólo habían conseguido quince mujeres hasta la fecha. En 1937, desapareció sin dejar rastro mientras sobrevolaba el océano Pacífico central.

SIMONE DE BEAUVOIR

Fue una escritora, profesora y filósofa francesa. "El Segundo Sexo" se considera una de las obras más elementales del movimiento feminista. Cabe destacar que dicho libro estuvo incluido en el índice de libros prohibidos de la iglesia católica a sus fieles. En sus escritos denunció la educación que se le daba a las niñas y criticó la sociedad patriarcal en la cual las jóvenes se desarrollan y que limita a las mujeres al matrimonio y a la familia.

ROSA PARKS

Reconocida como la "primera dama de los derechos civiles" por el Congreso de Estados Unidos, fue una activista que se negó a darle su asiento de autobús a un pasajero blanco, lo cual llevó a un boicot en Montgomery y otras manifestaciones similares que buscaban acabar con la segregación racial y luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Para honrarla, los estados de California y Ohio celebran el día de Rosa Parks el 4 de febrero (día de su cumpleaños) y el 1° de diciembre (día en que fue arrestada).

MARIE CURIE

No hay científica en la historia que haya superado en reconocimiento y fama a Marie Curie, la descubridora del Polonio y el Radio como elementos químicos. Pasó hambre y frío, arriesgó su salud con tal de no renunciar a su pasión investigadora. Y pudiendo hacerse rica con sus descubrimientos, se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio dejándolo a disposición de la comunidad científica.

Con todo, puede decirse que cumplió su sueño: fue la primera mujer que llegó a catedrática en la Universidad de París y la primera en ganar el Nobel, compartido con su marido Pierre Curie, por sus investigaciones sobre los elementos radiactivos.

VIRGINIA WOOLF

Con sus novelas y escritos, esta escritora británica se convirtió en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario del siglo XX. De hecho, su ensayo "Una habitación propia", que data de 1923, es uno de los textos más citados por el movimiento. La escritora sufrió varias depresiones a lo largo de su vida, y la primera de ella fue a los 13 años con la muerte de su madre. En los años siguientes, además, fue víctima de abusos sexuales por parte de sus hermanastros, creándose en su interior una fuerte mentalidad de lucha contra el machismo que plasmó en su obra.

MALALA YOUSAFZAI

Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente los de las mujeres en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Sus ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor le llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en 2014. Con tan sólo diecisiete años se convertía en la persona más joven a acceder a ese galardón.

FAMOSAS QUE OCUPAN SU ESTATUS DE FIGURA PÚBLICA PARA ALZAR LA VOZ EN DEFENSA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DE LA MUJER

ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie es embajadora de las Naciones Unidas, es una reconocida activista a favor de la educación de la mujer en temas de prevención del cáncer. Además financia escuelas para niñas en Afganistán.

BEYONCÉ

La cantante, junto a Salma Hayek, es fundadora de la iniciativa Chime for Change (de Gucci), la cual es motivada para empoderar a niñas y mujeres de todo el mundo.

Tenemos que enseñarles a nuestros niños las reglas de la Igualdad y el respeto, para que cuando crezcan, la igualdad de género se vuelva una forma natural de vida.

CHARLIZE THERON

La actriz fue nombrada como mensajera de la Paz de las Naciones Unidas en el año 2009. Fundó una ONG contra la violencia de género en Sudáfrica. Una de sus motivaciones fue haber presenciado el brutal maltrato que sufría su madre a manos de su padre, quien murió en 1991, de un disparo ejecutado por su madre en defensa propia, por lo que fue absuelta de cargos.

EMMA THOMPSON

Emma Thompson es conocida por su lucha internacional contra el tráfico de mujeres de países pobres y su lucha contra la prostitución. "Tenemos que involucrarnos más, no escribirlos y dejar que luego se disuelvan", dijo sobre los derechos humanos.

EMMA WATSON

La actriz británica cuyo personaje en la saga "Harry Potter" la hizo conocida en el mundo entero, defiende la igualdad de género. "Estoy aquí en un día en el que los derechos de la mujer son una prioridad. Sin estos derechos, las mujeres cada vez van a ser más susceptibles a la injusticia", dijo en una de sus presentaciones como embajadora de la buena voluntad de la ONU.

MERYL STREEP

Meryl Streep, pese a señalar que no es feminista sino humanista, es una de las actrices más activas a favor de la igualdad de género. Incluso se conoce que en el año 2015 enviaba cartas a cada uno de los congresistas estadunidenses para apoyar la Enmienda por la Igualdad de Derechos.

NICOLE KIDMAN

Desde el año 2014 la actriz es embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas y es reconocida por su lucha a favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres." La violencia contra las mujeres y niñas es, quizá, la violación de los derechos humanos más amplia y sistemática en el mundo. No reconoce fronteras, ni raza, ni clase", dijo ante el Congreso de EU cuando acudió a este foro como embajadora del Fondo de Desarrollo de la Mujer (Unifem) en 2009.

SALMA HAYEK

Salma Hayek, desde el año 2014 tiene una fundación que lleva su nombre dedicada a apoyar a mujeres maltratadas y proteger a niños en México. Es embajadora de UNICEF a favor de menores desprotegidos.









(Nayelli Langarica)