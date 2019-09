"Murió en mis brazos", el desgarrador relato de Rocío Sánchez Azuara tras la muerte de su hija

Rocío Sánchez Azuara reveló que su hija murió en sus brazos y en paz, la conductora agradeció a través de una transmisión en redes sociales las muestras de apoyo y cariño que recibió después del fallecimiento de su hija, Daniela.

De acuerdo con Las Estrellas, el desgarrador relato, Sánchez Azuara mencionó que únicamente se realizaron dos misas por petición del padre de Daniela, además de que en todo momento se respetó la voluntad de su hija.

Se respetó su voluntad hasta el final, ella decidió que la cremáramos. La cremamos después de las horas reglamentarias y legales que tuvimos que esperar para poder darle descanso eterno. Donamos todo lo que dejó Daniela de medicamentos para que alguien más pueda usarlos. Son medicamentos impresionantemente caros, no les puedo ni siquiera decir la cantidad de dinero que gastábamos tanto su papá como yo para poder solventar todo eso, dijo Rocío.

Sánchez Azuara mencionó que la causa de muerte fueron complicaciones renales y coronarias, consecuencia del lupus eritematoso sistémico (LES) que Daniela padeció por 20 años.

Tenía tres válvulas mal de las cuatro que tenemos, entonces todo se fue complicando, lejos de mejorar. Habían días en los que se veía un poquito mejor, luego decaía y finalmente perdió la batalla. El día en que ella decidió que no más, se fue. Se fue, creo yo, muy en paz. Se despidió de todas las personas cercanas y queridas para ella, incluyendo a su perra, compartió.

La conductora de "La 3ra en discordia" detalló que Daniela permaneció hospitalizada por casi tres meses, y confirmó que falleció a la 01:15 horas del pasado lunes.

Yo estuve con ella hasta el último segundo que pude estar. Murió en mis brazos y murió en paz, hablando conmigo y estando muy en paz, concluyó Rocío Sánchez Azuara.

En Instagram la conductora compartió un video acompañado del siguiente mensaje: "Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo, que tu sonrisa queda en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, sólo me queda la certeza que ya estás descansando y agradecer por siempre tu amor.

Hoy Dios ha querido tenerte a su lado.

Descansa en paz. Daniela Santiago Sánchez."

