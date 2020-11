Música que fue testigo de la caída del Muro de Berlín

Este 9 de noviembre se cumplen 31 años de la caída del muro de Berlín, hecho que representó uno de los cambios sociales más importantes del mundo; músicos como Elton John, Pink Floyd, Scorpions y otros, inmortalizaron el hecho histórico en sus canciones.

Ese día, Alemania del Este y Oeste decidieron unirse para siempre, dejando atrás la división global entre Oriente y Occidente, comunismo versus capitalismo.

Para 1989, la caída del muro de Berlín fue ideario de inspiración de muchos artistas, quienes representaron en sus obras el sentimiento de las personas que sufrieron los embates de la Guerra Fría.

En cuanto a la música, se conocen algunos temas que destacaron por dedicar sus letras a lo que significó este histórico momento.

"99 LUFTBALLONS" O "99 RED BALLONS" – NENA

Su inspiración surgió en marzo de 1983, cuando el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció la idea de crear un programa de defensa. El objetivo: proteger al país contra un posible ataque de misiles lanzado por la Unión Soviética, donde se alertaba de una posible destrucción nuclear.

Alemania seguía dividida, con un muro levantado por los defensores del Pacto de Varsovia. Este evitaba que los germanos que vivían del lado oriental pudieran seguir escapando para encontrarse con la "libertad" en occidente.

Debido a ello, Alemania estaba constantemente bajo una gran angustia. Sus habitantes creían que podía desatarse un nuevo conflicto global y de ser lanzada una bomba, esta detonaría en Berlín.

Ante esta situación, Carlo Karges, guitarrista de la banda Nena, asistió a un concierto de The Rolling Stones en The Waldbühne de Berlín Occidental la noche del 8 de junio de 1982.

Karges se percató de que unos globos fueron soltados durante la presentación en vivo de los británicos. Mientras veía que estos globos se alejaban, tenía la percepción de que su forma iba cambiando, dando la sensación de que se trataba de un OVNI. Esto lo llevó a preguntarse: "¿Qué harían los alemanes orientales si los globos pasaran al otro lado del muro y se activaran los sistemas de defensa de la República Socialista?".

De allí su letra tan polémica, que generó duras críticas y estableció gran popularidad en el grupo ante la situación política imperante en la Guerra Fría y la decisión de seguir manteniendo una ideología por encima de las libertades democráticas.

Letra:

"Noventa y nueve caballeros del aire

Conducir aviones de combate súper de alta tecnología

Todos son superhéroes

Todos son capitanes Kirk

Con órdenes de identificación

Para aclarar y clasificar

Lucha en el cielo de verano

Pasan noventa y nueve globos rojos"

El nombre original de la canción en alemán fue "99 Luftballons". Luego, fue traducida al inglés como "99 Red Ballons", haciendo alusión al color rojo del comunismo.

"NIKITA" - ELTON JOHN

Fue parte del álbum de estudio ´Ice On Fire´ del año 1985. Tiene como temática la Guerra Fría y narra la historia de un ciudadano de Alemania Oriental que se enamora de una mujer llamada Nikita. Para que ese amor pueda hacerse realidad, el joven sueña con la caída del muro de Berlín. En la época, trasmitió un mensaje de libertad durante el conflicto y la canción logró contribuir con el derribo del muro de Berlín, una construcción que solo había generado represiones y odio en la gente.

En el videoclip de "Nikita" puede verse que el ciudadano de Alemania Oriental está representado por Elton John, mientras que la actriz británica, Anya Major, es miembro del ejército de la Alemania comunista. Él la visita todos los días en su carro, le canta, la busca por las noches, la fotografía y le sonríe. Ella también se siente atraída y en el fondo de su corazón quisiera estar junto a él, pero no pueden porque el muro los separa.

Durante la década de los 80, la canción fue considerada polémica por describir el lado humano del conflicto bélico. Posteriormente, se tomó como símbolo de paz que incentivó el derribo del muro.

"HOLIDAY IN THE SUN" - THE SEX PISTOLS

Es una canción de la legendaria banda de punk británica The Sex Pistols. Tuvo su inspiración en un viaje del grupo a la Isla Jersey, al que siguió otro a Berlín en plena Guerra Fría que duró dos semanas. Aunque al llegar se encontraron con que Berlín era una ciudad bastante deprimente, el grupo sintió cierto alivio por poder dejar Londres por unos días, debido a que la banda se encontraba atravesando una etapa de crisis. Este viaje los motivó e inspiró con nuevas ideas que les permitieron renovarse.

"THE WALL" - PINK FLOYD

Compuesta por Roger Waters, fundador y bajista de la banda, narra la historia de un personaje ficticio de nombre Pink que pasa diversas situaciones durante su vida, entre ellas la muerte de su padre, durante la segunda guerra mundial.

Esta canción fue una de las más influyentes durante la caída del muro porque su mensaje es que todos los conflictos -allí descritos- son "muros de ladrillos" que deben ser derribados para superar obstáculos.

"WIND OF CHANGE" – SCORPIONS

Canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, escrita por el vocalista Klaus Meine se hizo popular porque se estrenó justo después de la caída del muro de Berlín. Para el momento, el grupo visitaba Rusia y durante el concierto observaron que guardias del Ejército Rojo disfrutaban del mismo. Esto fue tomado como un mensaje de que se estaban generando cambios sociales, una muestra de que es necesario tener la libertad para hacer lo que se quiere.

Letra

"El mundo se está cerrando

Has pensado alguna vez

Que podríamos estar muy juntos, como hermanos

El futuro está en el aire

Puedo sentirlo por todas partes

Soplando con el viento de cambio"

"BERLÍN" - LOU REED

Cuenta la historia del encuentro de una pareja que lucha con la drogadicción y ambos se encuentran en la Alemania divida. La banda fue criticada por colocar a Berlín como escenario debido a que en 1973 aún continuaba la Guerra Fría y la ciudad era un símbolo de separación y aislamiento.

La canción también fue muy polémica en su momento porque da a entender que el sector occidental es una ciudad escaparate donde se permite todo. Sugiere que allí las potencias aliadas hacen que resulte fácil vivir sin esfuerzo, con permisividad e inspira a que la juventud acuda a Berlín como una especie de puente para vivir lo que se quiere.

"En un pequeño, pequeño café

Oímos tocar las guitarras

Fue muy agradable

Luz de las velas y Dubonnet en hieloD

No lo olvides, contrata al veterinarioH

Aún no se ha divertido muchoI

Fue muy agradable

Oye, cariño, era el paraíso"

"BERLÍN" - LA UNIÓN

Canción de la banda hispana que cuenta la historia de una pareja que pretende huir de la Alemania del Este pero fracasa, ya que solo uno de ellos logra cruzar.

"Llueve, llueve

Llueve, llueve

Llueve en Berlín mi amor.

Llueve, llueve

Llueve, llueve

Llueve en Berlín mi amor".

En Hispanoamérica

"LIBRE" - NINO BRAVO

Compuesta en 1972 por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, quienes, de una manera muy conmovedora, narran la historia de Peter Fechter un obrero alemán de tan solo 18 años quien murió intentando escapar la República democrática alemana (RDA). en compañía de Helmut Kulbeik su compañero de trabajo.

Ambos se escondieron en el taller de un carpintero, esperando que cayera la noche y llegara el cambio de guardia, para, atravesar corriendo la zona, llamada "corredor de la muerte" hasta llegar al muro, pero, observaron que los guardias fronterizos se encontraban aun en el puesto de control Charlie que comunica a Berlín Oeste.

La misión pautada por parte de Fetcher y Kulbeik, fue fallida ya que los soldados les dieron el alto, y comenzaron a disparar. Helmut tuvo suerte, pero Fetcher fue alcanzado por varios disparos en la pelvis, cayó hacia atrás, y quedó tendido en el suelo en la "tierra de nadie" del lado este, a la vista de testigos situados en el lado occidental, que percibían la angustiosa escena de verlo moribundo, desangrándose, sin poder hacer nada.

A pesar de los auxilios, los soldados soviéticos que le habían disparado no se acercaron, y lo único que pudieron hacer los soldados americanos fue tirarle un botiquín, que no le sirvió de ayuda, ya que sus graves heridas internas le impedían moverse, y poco a poco fue perdiendo la consciencia. Durante casi una hora, los ciudadanos de ambos lados de Berlín contemplaron impotentes su agonía, gritando a los soldados de ambos lados para que le ayudasen. Pero era imposible dado que entre 1961 y 1989 más de 200 personas murieron y otras resultaron detenidas querer ayudar a otros a cruzar el muro.

"MURO DE BERLÍN" - JOAQUÍN SABINA

Escrita en 1990, es un claro reflejo de lo que pasa con el fanatismo de defender arraigadamente los principios de una ideología, y que luego terminan actuando igual o peor que aquellos a los que critican.

"Siempre que lucha la KGB contra la CIA

Gana al final la policí­a

Sobre el rencor de clase floreció el amor,

Ayer Lenin y Sza Sza Gabor se casaban en New York

No habrá revolución, se acabó la guerra frí­a

Se suicidó la ideología"

Lo cierto es que la caída del muro de Berlín ha inspirado a miles de personas en el arte, el cine, el diseño de publicidad, de marcas comerciales como coca cola y en otros aspectos que llaman la atención y que permiten dar una visión más amplia sobre este acontecimiento.

(Imelda Téllez)