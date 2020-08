Músicos hablan de sus encuentros con OVNIS, telepatía, visones y más

Músicos hablan de sus encuentros con OVNIS, los fantásticos relatos van desde los avistamientos, la telepatía, visones y hasta comunicación directa con seres del espacio exterior. A lo largo de los años, artistas de diferentes disciplinas han confesado su interés por los platillos voladores, la vida en otros planetas y los seres de otro mundo como, alienígenas, extraterrestres o sencillamente marcianos.

ELLEN DEGENERES RENUNCIA A LA NBC TRAS ESCÁNDALO DE ACOSO LABORAL

Cada quien es libre de creer lo que quiera y sacar sus propias conclusiones sobre estas historias que pudieron estar aderezadas con ingentes cantidades de alucinógenos, bebidas espirituales, drogas, alcohol o muchas otras sustancias que suelen rondar a las personas involucradas en el mundo de la música. Pero como dicen algunos ufólogos, la verdad está ahí fuera y estos músicos aseguran tener algún tipo de respuesta.

MÚSICOS FAMOSOS Y SUS ENCUENTROS CON OVNIS:

JOHN LENNON

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por John Lennon (@johnlennon) el 1 de Ago de 2020 a las 11:56 PDT

El famoso integrante de Los Beatles, John Lennon, fue un inglés obsesionado con el tema de los OVNIS, incluso una de sus canciones 'Walls and Bridges', tiene la frase "On the 23rd Aug. 1974 at 9 o'clock I saw a U.F.O." El cantante le declaró a una revista haber visto algo eléctrico lleno de luces parpadeantes y una luz roja encima. Además, su novia de aquel entonces, May Pang declaró haber visto algo similar y por eso es que muchas personas le creyeron.

TOM DELONGE

Ver esta publicación en Instagram Hi Una publicación compartida por Official Tom DeLonge (@tomdelonge) el 6 de Ago de 2020 a las 10:14 PDT

El que fuera guitarrista y vocalista de la banda Blink 182, Tom DeLonge ahora codirige una compañía llamada To the Stars Academy dedicada a la investigación de fenómenos aeroespaciales y científicos que divulgó tres vídeos de objetos voladores no identificados y que ahora la Armada de los Estados Unidos publica.

Pero no es el único, esta es la lista de los músicos que declaran haber visto OVNIS en su vida y no sólo eso, realmente están casados con la idea de que éstos existen y la mayoría de ellos lo incluyó en alguna de sus canciones. Para algunos puede parecer absurda la idea de que los Aliens existan, pero para otros simplemente no considerarían la opción de no creerlo, ya que se trata de algo que no sólo se ha visto una vez.

KEITH RICHARDS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Keith Richards (@officialkeef) el 25 de Jun de 2020 a las 9:14 PDT

CONFIRMAN "JOHN WICK 5" ¿KEANU REEVES SERÁ EL PROTAGONISTA?

El famoso guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards estaba (o está) convencido de que hubo OVNIS en Redland, San Antonio, Texas. Realmente era una persona muy convencida y declaró: "He visto muchos pero nada que el ministerio pueda creerme. Creo firmemente en que existen, mucha gente los ha visto. Se representan de muchas formas (...) No soy nu experto, solo sigo intentando entender qué está pasando". El cantante también dijo que estaba seguro de que su casa era un perfecto espacio para que los OVNIS se establecieran.

ROBBIE WILLIAMS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robbie Williams (@robbiewilliams) el 28 de Abr de 2020 a las 1:44 PDT

El cantante de Pop mejor conocido por su tema Angels no solamente declara haber visto un OVNI sino es fanático del tema e incluso ha mencionado alguna vez dijo que si no fuera cantante, se dedicaría a la ufología. Su declaración de haber visto un OVNI fue algo así como: "Yo estaba parado en el balcón y vi esta enorme bola de luz color oro que se prendió. Pensamos que había sido Venus, Marte o algo por el estilo. Al terminar la canción, la bola desapareció y cuando volvimos a tocar 'Arizona' (la misma canción), la bola volvió a aparecer y después, una tormenta eléctrica masiva comenzó y estas, ahora dos, bolas enormes de luz empezaron a bailar en el cielo. Fue todo un show de luces para nosotros que duró como una hora". Realmente el cantante creo que nos dejó sin palabras. Cada quien cree en lo que quiere creer.

LEMMY KILMISTER

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ian "Lemmy" Kilmister (@lemmy_kilmister_) el 30 de Ene de 2018 a las 1:41 PST

Lemmy fue un músico, compositor, cantante y bajista británico por ser fundador de la banda Motörhead. Anteriormente fue miembro de la banda The Rockin Vickers y en ese tiempo presenció una situación fuera de lo normal. El cantante declaró a la revista Rolling Stone haber visto un OVNI "Esta cosa vino directo del horizonte y se paró en medio del cielo, luego, se acercó a toda velocidad inmediatamente. Ni siquiera tenemos una aeronave que haga eso, olvídenlo entonces, simplemente fue algo que me dejó muy impactado".

JIMI HENDRIX

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jim Marshall Photography LLC (@jimmarshallphoto) el 6 de Ago de 2020 a las 10:20 PDT

Jimi Hendirix fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, de hecho uno de los más influyentes en el rock. La estrella juró haber visto un OVNI por la ventana trasera de su cuarto, lo cual su hermano también presenció. Cuenta la leyenda que después de este suceso, el joven Jimi se llevó una escoba a la escuela pretendiendo que era una guitarra y además estuvo todo el día dibujando garabatos de OVNIS en uno de sus libros escolares. A partir de ahí, algunas de sus canciones comenzaron a hablar sobre el espacio como: 'Purple Haze' y 'Third Stone'.

ELVIS PRESLEY

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elvis Presley (@elvis) el 28 de May de 2020 a las 10:35 PDT

El rey del Rock & Roll, Elvis Presley, estaba un poco obsesionado con la idea de los OVNIS. De acuerdo con Larry Geller, el todólogo de Elvis, compartía visiones telepáticas con Aliens cuando tenía 8 años, incluyendo una predicción del futuro en la que Elvis aparecía en un traje blanco y que en ese momento el niño no sabía lo que significaba. Tanto Elvis como su padre, declararon haber visto objetos no identificados volando por el cielo. Después de su muerte, se comenzó a relacionar más el tema de los OVNIS con Elvis Presley, probablemente algo que le hubiera gustado mucho al cantante.

CELIA LORA Y KARIME DE "ACA SHORE" ESCANDALIZAN CON CONFESIONES "HOT"

(Imelda Téllez)