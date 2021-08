Myriam Montemayor de "La Academia", reveló cómo comenzó su pleito con Toñita

Estábamos en maquillaje y empiezan ellos a reírse, a bromear. Dice Raúl: 'Uy compadre, ya no se ríen de nuestras bromas; se casan, tienes hijos y qué pasa con la fruta cuando madura? Se pudre'. No había nadie más en maquillaje, más que yo y las señoritas que estaban haciendo el favor de atendernos, entonces dije: '¿Se están refiriendo a mí?'. Porque están diciendo que uno se casa, tiene, hijos, madura. (...) Me acuerdo que les dije: 'A mí no me pagaron por venirme a reír de sus chistes y aguantar tantas faltas de respeto, agregó.