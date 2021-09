Natalia Téllez anuncia que será mamá por primera vez: "Vamos a ser papás"

La conductora Natalia Téllez Cabe paralizó las redes sociales al anunciar que está esperando a su primer bebé con Antonio Zabala.

Recordemos que la conductora de "Netas Divinas", Natalia Téllez recientemente hizo público que salía con Antonio Zabala, a quien conoció cuando ambos estudiaban en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa hace 15 años.

La también influencer relató hace tiempo a través de sus cuentas en redes sociales que su actual pareja fue su "crush" en sus tiempos de escuela, lo cual resultó mutuo, ya que Alejando confesó que también estaba enamorado de ella cuando solían frecuentar el Bulldog Café.

El romance entre Téllez y Zabala comenzó en el año 2020, cuando Natalia terminó su noviazgo con Gonzalo Vega Jr.

La actriz de cintas como "Fondeados" y "Después de ti" hizo una publicación este lunes en su perfil oficial de Instagram, en la cual posó al lado de su novio y de su perro, además que presumió una prueba de embarazo.

"Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido se las damos Antonio y yo; ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría", añadió Natalia al mensaje.

Hace unos meses, Natalia Téllez confesó en "Netas Divinas" que ella tenía miedo de ser abandonada, por lo cual se apresuraba a terminar sus relaciones amorosas cuando se presentaba algún problema.

Sin embargo, desde que es pareja de Alejandro ya no tiene esos temores y se siente más segura. Incluso lo platicó con su terapeuta, quien le comentó que con él ya no sería necesario estar en una suerte de "juegos de poder" con su novio, ya que se trata de una relación sana.

"Justo la relación que tengo ahorita creo que es la más padre y la más sana... Al principio decía ¿Por qué siempre me contesta? Lo hablé con mi terapeuta y me dijo ¿Por qué no disfrutas de una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder", relató Natalia.

(Azucena Uribe)