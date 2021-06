Natalia Téllez contó cómo fue su cita romántica con una mujer

A la cuarta vez que me pasó eso, yo tenía un programa de radio y se lo conté a una chava sexóloga muy bonita que iba al programa y le dije: 'Es que me quedo dormida cuando voy a las citas. A lo mejor yo soy bisexual', porque quedaba claro que me gustaban los hombres. Yo dije: 'Creo que soy bisexual', y la chava pa' luego es pronto me dijo: 'Puesa dame tu teléfono y salgamos', dijo.