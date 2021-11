Natalia Téllez revela que un primo intentó "ligársela" en el funeral de su mamá

La actriz y conductora Natalia Téllez revela uno de los momentos más incómodos que vivió en su familia, un primo intentó "ligársela" en el funeral de su mamá. La famosa pelirroja mexicana enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida y en ese lamentable escenario tuvo lugar un desagradable acontecimiento, acoso familiar.

Natalia Téllez se sinceró con sus compañeras del programa "Netas Divinas" de la cadena de televisión Unicable, en medio de una reveladora platica donde compartió las experiencias más difíciles y desagradables de su vida habló del acoso que sufrió de parte de un primo en pleno funeral de su mamá.

En el funeral de mi mamá, que además yo tenía como 15 años, mi abuela me presenta de que al primo lejano de parte de la tía Conchita de Mérida que su no sé qué. Y el escuincle, ni escuincle, era más grande que yo, se quedaba paradito al lado mío todo el tiempo y yo decía ´no es como que esté rezando, ni tampoco es tan cercano, ni conocía a mi mamá, recordó la actriz.

Agregó que en medio de los servicios funerarios el primo lejano intentó llegar a algo con ella y le confesó que le gustaba:



Me aplica el ´eres muy bonita ¿podría tener tu teléfono? Y yo así de ´Es el funeral de mi mamá, wey, eres hermano, primo lejano, real, así de ´eres neta. Es el peor momento, contó.

A pesar de que en aquel momento se sintió indignada y molesta con la situación, hoy puede bromear con la situación y lo demostró con un cómico comentario con sus compañeras del programa.

NATALIA TÉLLEZ Y SU EMBARAZO

En una pasada edición del programa, Téllez también habló acerca de los drásticos cambios que ha sufrido durante su embarazo, confesando que a lo que menos se acostumbra es a ser tratada como una señora.

Como estos hipócritas que llego y les miento la madre y me dicen: ´Hola, señora Natalia. En el aeropuerto se me cayó un suéter y las señoras así de: ¡Ayúdenla! y yo de, sí tengo brazos, señora.

Su compañera de programa Consuelo Duval le aconsejó que disfrute de los cuidados y atenciones que otras personas le ofrecen durante esta etapa. Y Natalia contestó: "Me dejo querer, pero ya cuando Consuelo me manda sus stickers de mamá cargando a un bebé y ya en vez de chingarla me da ternura, digo: ´Estoy al borde del precipicio y voy a mandar piolines que digan buenos días, que tengas una hermosa mañana´ Me da miedo eso".

Por su parte, Paola Rojas también le recomendó difrutar del proceso. "Va a ser pasajero, cada quien lo vive distinto, pero es tanto y tan profundo el cambio, que si de pronto eres tantito cursi, no quiere decir que vayas a ser rosa para siempre. Yo creo que te transformas y te enriquece, son nuevas facetas de ti que no conocías", comentó Paola.

(Aline Núñez)