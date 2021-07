Nath Campos reaparece en YouTube: "Tuve días muy oscuros"

Aunque sabía que era lo más sano para mí a momentos sentía que mis días no tenían propósito, que estaba estancada, que mi vida había cambiado para siempre y que nunca iba a regresar a una rutina que me diera paz o felicidad, que era una tortura despertarme todos los días a esto y que por más que me dijeran entiendo o me imagino, nadie entendía ni se podía imaginar. Tuve días muy muy oscuros, pero también tuve días llenos de luz.