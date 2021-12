¿Nerea Godínez cobró el seguro de vida de Octavio Ocaña? Esto dice su familia

Se dedican a hablar de una persona a la que no conocen. A Nerea tenemos la fortuna de conocerla, es un gran ser humano por algo estaba y era parte de la vida de mi hermano y bueno desafortunadamente sabemos que esto no va a parar. Qué pido, aprovechando tu pregunta, respeto, no lo pido, lo exijo para mi familia, para Nerea y especialmente para mi hermano, dijo.