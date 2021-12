¿Nerea Godínez se casa? La prometida de Octavio Ocaña aparece vestida de novia

¿Nerea Godínez se casa? La prometida del fallecido actor Octavio Ocaña apareció en redes sociales vestida de novia. La muerte del intérprete de "Benito Rivers" causó conmoción en el mundo del espectáculo, pues ocurrió en una situación muy confusa, por lo que hasta la fecha, muchos sospechan que la versión oficial que dieron las autoridades carece de veracidad.

La trágica muerte de Ocaña ocurrió cuando el actor acababa de regresar a la serie "Vecinos" y estaba planeando su boda, pero ahora su prometida, Nerea Godínez, causó controversia al aparecer vestida de novia a casi dos meses del fallecimiento del famoso.

En junio de este 2021, Octavio Ocaña le entregó un anillo de compromiso a su novia y comenzaron a planear la celebración que se llevaría a cabo en enero de 2022, pero los planes cambiaron radicalmente tras la muerte del intérprete de "Benito Rivers" tras estar involucrado en una persecución policiaca.

¿HAY BODA EN PUERTA?

A dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez acaparó la atención por aparecer en vestida de novia y los comentarios negativos en su contra no se hicieron esperar, pues desde hace semanas, usuarios de redes sociales la acusan de haber sido culpable de la muerte de su prometido.

En las imágenes se puede ver a Nerea Godínez con un vestido blanco sin mangas, con escote en V, con detalles de pedrería y encaje, tocado y velo blanco y maquillaje muy natural que resaltó sus facciones, lo que hizo pensar a muchos que se puso el vestido que usaría en su boda con Octavio Ocaña; sin embargo, estas especulaciones fueron un error.

La prometida de Octavio Ocaña aseguró que estas fotografías fueron tomadas hace tiempo y que no se trató del vestido que usaría en su boda, sino que fue simplemente una sesión fotográfica que realizó para mostrar el look que creó para ella una amiga que es maquillista y que desde hace tiempo le pide que sea su modelo.

NEREA GODÍNEZ HARTA DE LOS ATAQUES

Desde la muerte de Octavio Ocaña, Nera Godínez se convirtió en blanco de ataques de quienes aseguran que se quiere colgar de la fama del actor y aunque en varias ocasiones ha dicho que esa no fue su intención, además de que se dice inocente de lo que pasó, continúa recibiendo críticas, así que volvió a compartir un texto en el que se defiende.

"Colmaron mi paciencia. De todos los insultos y tonterías que me mandan que ya he aprendido a ignorar hay algo que no tolero y ya no toleraré más. ¿Con qué posición o quién se cree cada persona que me dice: ´Ya déjalo ir´... wey, no se me murió un perro, un hámster o algo así, mataron al amor de mi vida y quiénes se creen al opinar cuándo y cómo dejarlo ir?", es una parte del texto que compartió Nerea Godínez.

