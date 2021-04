Netflix compra documental de Kanye West por 30 millones de dólares

Estrellas de la música como Lady Gaga o Taylor Swift cuentan con su propio documental de Netflix, ahora Kanye West permitió que su vida se documente en una película durante las últimas dos décadas que se vendió a Netflix por 30 millones de dólares.

Tal parece que el rapero y productor musical Kanye West se asoció con cineastas que han pasado los últimos 21 años grabando su vida combinando videos caseros privados con imágenes nunca antes vistas.

Según un informe de Billboard, Kanye se asoció con cineastas que pasaron los últimos 21 años grabando su vida y ahora la plataforma de streaming adquirió su documental por la millonaria cantidad.

"Fuentes familiarizadas con el proyecto dicen que el servicio de transmisión ha adquirido el proyecto, que aún no se ha titulado, de Clarence ´Coodie´ Simmons y Chike Ozah, mejor conocidos como Coodie & Chike, quienes dirigieron dos de los primeros videos de West: ´Through the Wire´ y la tercera versión de ´Jesus Walks´", informó Billboard.

Esas mismas fuentes revelaron que el documental tratará la transición de Kanye al mundo de la moda y su fallida candidatura presidencial; también abordará la muerte de su madre, Donda West, y el efecto devastador que tuvo en el rapero.

Hasta el momento no se sabe si se presentará su reciente separación de Kim Kardashian, pero se espera que la serie, aún titulada, se estrene a finales de este año y será hasta ese entonces cuando esa duda se resuelva.

(Azucena Uribe)