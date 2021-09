Netflix revela el tráiler del documental "Britney vs Spears"

El próximo martes 28 de septiembre, justo un día antes de que se lleve a cabo una audiencia en la corte de Los Ángeles para definir el futuro de la tutela legal de Britney Spears se estrenará un documental sobre la cantante.

A través de sus redes sociales, Netflix reveló el tráiler del documental "Britney vs Spears", en el video se muestran algunos avances sobre el infierno que "La Princesa del Pop" ha vivido durante los trece años que su padre Jamie Spears ha tenido su tutela.

"No más secretos. No más silencio.", se puede leer en el pie del documental "Britney vs Spears".

Para el documental "Britney vs Spears", Netflix realizó una ardua investigación, además, incluye entrevistas exclusivas y se dará a conocer las facetas poco conocidas de la trayectoria y la vida de Britney Spears.

Britney vs Spears cuenta la explosiva historia de la vida de Britney y su búsqueda pública y privada de libertad. Con un trabajo de investigación de años, entrevistas exclusivas y nuevos documentos, este largometraje de Netflix pinta un retrato completo de la trayectoria de la estrella del pop desde la vecina hasta una mujer atrapada por la fama y la familia y su propio estado legal.

¿CUÁNDO SE ESTRENA "BRITNEY VS. SPEARS"?

"Britney vs Spears" se estrenará a través de la plataforma de streaming Netflix el próximo martes 28 de septiembre a las 2:00 horas.

(Ann Ventura)