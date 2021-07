Ni hombre ni mujer, la representación no binaria en el mundo del espectáculo

Recuerdo haberle dicho que admiraba a las mujeres de otra forma y ella me preguntó que a qué me refería. Yo le dije: ´Las amo. Las amo como a los hombres'. Fue difícil para ella entenderlo, porque no quería que me juzgaran o me fuera al infierno... Yo sólo le pedí que me aceptara, y así fue.