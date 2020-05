Ninel Conde entrega carta a AMLO, pide ayuda para recuperar a su hijo

Los saca de contexto, dice que son mensajes de enero, son mensajes del año pasado donde me decía ´¿qué necesitas para que puedas estar conmigo y sentirte tranquila y a gusto?´ yo le presentaba un proyecto de vida ideal para mí mas no le pedía un hijo, yo no me iba a atar con otra cadena a este señor, no estoy loca.