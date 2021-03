Ninel Conde es evidenciada por no pagar un servicio de 12 mil pesos

Ninel Conde es evidenciada por no pagar ...

Ninel Conde se encuentra inmersa en la polémica, la famosa cantante de nueva cuenta da de que hablar, pero esta vez no fue por sus polémicas cirugías.

Aseguran que Ninel Conde se negó a pagar el servicio de reparación que se le hicieron a su refrigerador y congelador, el cual era de 12 mil pesos.

Una mujer evidenció en redes sociales a Ninel Conde, aseguró que, desde hace un mes, la cantante no ha saldado su deuda.

La supuesta deuda de Ninel Conde comenzó el 22 de febrero cuando Isis Mercado, empleada de la cantante, se puso en contacto con la empresa dedicada al mantenimiento de aparatos de línea blanca.

El día 23 acudió el personal al hogar del "Bombón Asesino", donde pasaron cerca de tres horas arreglando el refrigerador de la marca Electrolux, al cual tuvieron que cambiarle los filtros.

Durante el proceso, Ninel Conde supervisó a los trabajadores por un breve momento. A la mitad de servicio, la empleada les comentó que preferían liquidar mediante transferencia bancaria, además de que solicitó un descuento a nombre de Ninel.

Al terminar el servicio, la empleada aseguró que ya se estaba procesando el pago. Ninel había pedía un descuento, el cual se le hizo del 15 %.

La empresa le pidió el comprobante de pago, sin embargo, la empleada puso como condición probar el refrigerador durante ocho días y de ese modo asegurarse de que funcionaban bien. Una vez transcurrido ese tiempo, dejaron de contestar los mensajes y llamadas.

Sí, así es, nunca pago el servicio. Creo que deberían ser conscientes del daño que hacen con estas acciones, ya que no solo se perdió el tiempo y esfuerzo del técnico, también el importe del compresor y filtros los cuales a nosotros nos generaron un gasto.

Las críticas no se hicieron esperar, en redes tundieron a Ninel Conde, los usuarios desaprobaron que se negara a pagar porque no fue empática y no valoró el trabajo, además fue comparada con su esposo Larry Ramos.

Con información de Tribuna

(Ann Ventura)