Ninel conde no esta casada legalmente con Larry Ramos: "Fue un ritual"

Tras el arresto que atraviesa la pareja de Ninel Conde tuvo una entrevista con Raúl de Molina, de "El Gordo y La Flaca" en donde la cantante rompió el silencio y habló de la polémica que atraviesa su marido Larry Ramos, quien fue puesto en prisión por presunto fraude y dejó a tocos con impresionados al revelar que no estaban casados. Ninel Conde detalló que se enamoró del empresario por como la trataba, pese a lo que se decía en los medios. "Yo conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde yo veía saliendo de una relación muy tormentosa (...) llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa y me enamoré", dijo con respecto a su pareja. La también actriz detalló que estaba muy enamorada en su momento pero que ella nunca firmó ningún documento legal con Ramos, es decir, no están legalmente en matrimonio. "Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, fue un ritual espiritual, nos casamos en un ritual y muchos le dicen mi marido, y no hay papeles, pero eso no es lo más importante" No le afecta el arresto de Larry Ramos La actriz y cantante dio una entrevista a corazón abierto con el fin de limpiar su imagen, y revelar que ella no tiene nada que ver con los supuestos negocios fraudulentos de su pareja. Además, a diferencia de lo que se ha dicho en medios, el Bombón Asesino no estuvo presente cuando pusieron bajo arresto al supuesto estafador, y negó que ella esté involucrada como se ha dicho que supuestamente recibió cantidades millonarias de dinero. Ninel Conde dijo que, en su momento, Ramos le contó su versión, por lo que ella se enamoró perdidamente de su pareja, quien siempre ha sido un apoyo y un respaldo especial para la cantante.

(Azucena Uribe)