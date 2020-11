Ninel Conde podría demandar a museo por cancelar su boda

Hace unos días la cantante Ninel Conde se casó con el empresario colombiano Larry Ramos, pese a que el alcalde Victor Hugo Romo prohibiera que se llevara a cabo la fiesta en un recinto exclusivo en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, la unión matrimonial sólo cambió de sede, pero recientemente la "Bombón asesino" reveló que se sintió discriminada y que podría demandar al lugar donde originalmente realizaría la ceremonia.

De acuerdo a Infobae, Ninel Conde tuvo que cambiar de locación su ceremonia debido a un comunicado emitido por la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México de restricción de eventos por la pandemia de coronavirus, ya que no estaban permitidos los eventos con gran congregación de invitados.

Tras una fugaz luna de miel en Acapulco, Ninel Conde compartió en sus redes sociales lo feliz que la pasó al lado de su pareja, la también cantante está de vuelta en la Ciudad de México y se enlazó con el programa "De Primera mano", donde contó detalles de la que fue "su boda simbólica".

"Fue una bendición (cristiana) y realmente la boda oficial será el próximo año. Cuando tienes diferentes creencias es complicado explicarlo y entenderlo, pero bueno, así se maneja para realizar este tipo de bendiciones, que se supone que iba a ser algo íntimo, privado, pero fue todo menos eso", dijo Ninel especificando que ante las leyes mexicanas no está casada aún.

Acerca del Museo Casa de la Bola, donde inicialmente se llevaría a cabo la ceremonia espiritual de unión de la pareja, Ninel aseguró que vivió discriminación al ser cancelado el evento.

"De hecho hay un contrato firmado con ese museo y realmente aquí la cuestión es que, como se dieron cuenta de que era yo, el mismo día del evento dijeron ´es que no sabíamos que era una figura pública, si no pues les hubiéramos dicho que no´, y le digo ´óigame, me está discriminando, ¿por qué? Si cada 15 días tienen XV años y bodas aquí y las toman como si fueran comida, por qué por ser yo no se va a poder´. Así me dijeron, que por ser yo figura pública ellos se iban a meter en problemas y que ya les había hablado la delegación y que no querían problemas", agregó.

Asimismo, "La bombón asesino" dijo que el alcalde Víctor Hugo Romo fue el encargado de llamarle por teléfono para notificarle que ya había sido alertado sobre la planeada ceremonia.

"Sí, muy amable, la verdad, yo entiendo su postura, pues dice que un par de medios le empezaron a hablar, a decirle, a picarlo ahí, ¿no? que si sabía que había una boda de una artista y que no sé qué más tanto, entonces pues obviamente los demás eventos que hacen en Casa de la bola, pues no le hablan para avisarle, ¿verdad? Pues, bueno, me tocó, una más por ser figura pública", expresó.

¡#NinelConde justo minutos antes de darle el sí a #LarryRamos en el altar! ????????Tenemos las mejores imágenes y todos los detalles de lo que fue la boda del #BombomAsesino para ti hoy a las 3PM/2C en #SLS por @Telemundo pic.twitter.com/UzliBcpwRh — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) October 29, 2020

Al ser cuestionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante sobre si cree que hubo "mano negra" para impedir su ceremonia en el recinto ubicado en la avenida Parque Lira, la cantante dijo que.

"Con lo que me quedo es que hubo mano blanca hermosa de parte de Dios, que permitió que esto se realizara, que se llevara a cabo milagrosamente en cuatro horas porque eso pintaba para que no se pudiese realizar y se llevó a cabo de una manera muy especial"

Dijo también que lo que pagó su pareja al Museo Casa de la Bola ya había sido devuelto, sin embargo evalúan la posibilidad de demandar por los daños ocasionados:

"Ya se lo regresaron (el dinero) a Larry, mi manager le dice que los demande por los daños, evidentemente costó más dinero el traslado, la sacada y metida de cosas, el flete hasta casa de la...lejos, donde estuvimos. Entonces, ahorita la verdad es que estamos evaluando, pero definitivamente hay prioridades".

(Azucena Uribe)