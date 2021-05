Ninel Conde podría recibir una multa por desacato a un juez

En reiteradas ocasiones Ninel Conde no se ha presentado a las audiencias sobre el caso de la custodia de su pequeño hijo Emmanuel (FOTO TOMADA DE IG @ninelconde)

Ninel Conde sigue inmersa en la polémica, la cantante ahora podría ser multada por un juez, te decimos la razón.

Además, de los problemas legales que enfrenta su esposo Larry Ramos por estafa, Ninel Conde sigue "peleando" la custodia de su hijo Emmanuel.

El pasado 27 de mayo, Ninel Conde debía presentarse en los juzgados de la Ciudad de México, de nueva cuenta la cantante brillo por su ausencia, tras faltar a su cita podría ser multada.

En entrevista con el programa "Ventaneando", Sergio Ramírez, abogado de Giovanni Medina, aseguró que Ninel Conde no se presentó en el tribunal a plasmar sus huellas digitales argumentando que no se contaban con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de covid-19.

Precisamente estuvo señalada a una audiencia, prefijada a las 12 horas del día, con el objeto de que la señora Ninel Conde compareciera para los efectos de llevar a cabo un muestreo de huellas digitales y sorprendentemente una vez más sin ninguna causa justificada acudió al tribunal.

Hay argumentos que van en función de que el tribunal no está tomando medidas sanitarias, lo cual es totalmente falso. Es lamentable que la señora Ninel una vez más no acuda a la diligencia que es de carácter importante.

No es la primera vez que Ninel Conde no se presenta a las audiencias, "El Bombón Asesino" ya acumuló varias multas por apercibimiento y en caso de no presentarse el juez tomará otras medidas.

En esta audiencia ya se le hace efectivo un apercibimiento consistente en una multa... de hecho ya hoy fue multada de nueva cuenta y tiene otro apercibimiento de otra multa un poco más elevada y si persistiera en ello por el desacato ya tendría otro tipo de medidas. Se están acumulando las multas por desacato justamente, por no cumplir los señalamientos del juez que en ese sentido va determinando.

El abogado de Giovanni Medina destacó que las ausencias de Ninel Conde han retrasado el proceso legal para definir la custodia legal del pequeño Emmanuel, porque ve un desinterés por parte de la cantante.

Veo un desinterés por parte de la señora de que esto termine o culmine.

