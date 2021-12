Ninel Conde revela que demandará en EU y México a Anabel Hernández: "Hay daños"

La "Bombón asesino", Ninel Conde una vez más habló sobre las fuertes acusaciones que se hacen en su contra en el libro "Emma y las otras señoras del narco" de la periodista Anabel Hernández, pero en esta ocasión sentenció que sus abogados ya preparan una demanda en Estados Unidos y en México contra la escritora.

Fue a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX en donde Ninel Conde fue perseguida por varios medios de comunicación para conocer su postura sobre la polémica que la envuelve: la supuesta relación con el narcotráfico en México.

Cabe señalar que al principio Ninel no quería pararse para hablar con la prensa, pero tras las suplicas tuvo que dedicar unas palabras sobre esta controversia, pues las preguntas al respecto fueron la constante.

Ninel Conde aseguró que las acusaciones en su contra son totalmente falsas y por ello ya está tomando cartas en el asunto de forma legal.

También detalló que su equipo legal de Estados Unidos y de México ya está trabajando para accionar contra la periodista Anabel Hernández. "No puedo dar más declaraciones, ya dije: es falso. Mi abogado de Estados Unidos y de México se está encargando, hay daños. Están afectando la presunción de inocencia de muchas personas y no puedo hablar. Esto está en manos de mis abogados, tanto de Estados Unidos en Miami como en México. Hay muchos daños y daños a terceros y esto no es un chisme es algo muy grave. Entonces, las va a necesitar en Estados Unidos", agregó Ninel Conde.

Asimismo, en otra entrevista, la famosa comentó que ella lleva 25 años trabajando, por lo que es el precio de su fama.

"¿Qué te puedo decir? Es totalmente falso y ya está en manos de mi buffet de abogados, tanto en México como el de aquí, ya están trabajando en el tema. Les agradezco su interés. Ustedes saben que tengo 25 años de carrera haciendo esto. Eso es una bendición porque seguir 25 años haciéndolo es porque el público le gusta lo que hacemos. Es el precio de ser una figura pública. Ni hablar, tienes que aprender a lidiar con esto", declaró Ninel Conde.

(Azucena Uribe)