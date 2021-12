Ninel Conde rompe el silencio y habla de su presunto vinculo con el narco

Yo estoy tranquila porque yo tengo 23 años de carrera trabajando honradamente, haciendo un patrimonio para mis hijos, no ha sido fácil, lo que tengo lo tengo a base de trabajo, esfuerzo. En ningún momento se me ha requerido algún tipo de documentación, si la autoridad en algún momento los hace, tengo todo respaldado que es transparente. No tengo nada que esconder. Desconozco el motivo de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así.