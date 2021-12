Niurka ataca a Anabel Hernández por vincular a famosos con narco: "Desgraciada"

Una vez más "la mujer escándalo", Niurka ha generado polémica luego de opinar e insultar a la periodista Anabel Hernández por su reciente libro "Emma y las otras señoras del narco".

ESTOS SON LOS 5 COMPOSITORES FAVORITOS DE PAUL MCCARTNEY

Recordemos Anabel Hernández expone la relación de Galilea Montijo, Sergio Mayer, Arleth Terán, Ninel Conde, Charly López, entre otros famosos, con narcotraficantes.

Niurka arremete contra Anabel Hernández por libro sobre el narco

De acuerdo con la postura de Niurka, es "feo" que Anabel Hernández haya sacado ese libro para –según ella– lastimar a más mujeres. Por ello, decidió insultarla y tacharla de "desgraciada".

"Esta mujer que hizo este libro, qué feo que haga un libro para joder a las demás mujeres. Todavía si hubiera sido de otro país que estuvo cerca, pero una mexicana contra otra mexicana... qué perra eres, desgraciada", comentó Niurka.

Asimismo, Niurka dijo que no quería mencionar su nombre, pues según ella le daría "publicidad".

"No voy a decir su nombre porque no le voy a dar ningún tipo de publicidad", agregó Niurka.

Finalmente, Niurka comentó que si algunas personas no aceptan el vínculo con el narco es porque temen de que "jodan" su carrera.

"Porque las personas tienen su límite, tienen miedo de que la diversidad de opiniones las ataque, critiquen, cierren puertas y las jodas. Y con la intención que ella hizo ese libro es joder y de lucrar jodiendo. Es normal que algunos lo nieguen", concluyó.

PATI CHAPOY REVELA CUÁNTO QUERÍA COBRARLE "YOSSTOP" POR UNA ENTREVISTA

USUARIOS DE REDES CRITICAN A NIURKA POR INSULTAR A LA PERIODISTA ANABEL HERNÁNDEZ

Ante las desafortunadas declaraciones, varios usuarios de las redes sociales se lanzaron contra la cubana. La catalogaron como ignorante.

"jajaja niurkita no se puede tapar el sol con un dedo no olvides que ustedes son el arte de la televisión"; "Si a una conductora la relacionarán en EEUU con el narco inmediatamente salía despedida y sus compañeros calladitos,. Así es que Niurkita deja de ladrar y no seas tan desgraciada, pq hay que limpiar la industria de la farándula también. Además, que no eres Mexicana"; "Niurka cállate no hables de Anabel Hernández"; "Qué se puede esperar de una ignorante como ella, sólo muestra los senos cada que puede", se lee entre las reacciones.

(Azucena Uribe)