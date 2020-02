Niurka confiesa cómo sería un romance lésbico con ella y asegura que se "comería" a Maribel Guardia

La famosa "Mujer Escándalo" vuelve a dar de qué hablar, Niurka confiesa cómo sería un romance lésbico con ella. A pesar de que no se le ha presentado la oportunidad de tener una relación con una mujer, asegura que se "comería" a Maribel Guardia.

De acuerdo con El Imparcial, Niurka Marcos confesó a los medios de comunicación detalle sobre su orientación sexual y aunque dejó claro que no se considera lesbiana, revelo qué famosas serían su pareja ideal.

´´Angelina Jolie´´, dijo "Mamá Niu" y aclaró que no se fija en el físico de las personas ´´es esto (se apunta a la cabeza) lo que a mi me mata de las personas, a mí un hombre bonito no me gusta, me gusta el hombre interesante, mis hombres ninguno son lindos´´, afirmó.

En cuanto a si había una mexicana con la que también tendría algún tipo de relación, la también cantante señaló que sí e incluso dijo varios nombres.

´´Mexicana me comería a Yola (Yolanda Andrade) pero porque ya la he probado, a Montse la respeto por yola, no podría... más madurita de la farándula, a Maribel me la comería, está bella´´, aseguró la famosa antes las cámaras.

Cabe señalar que Niurka aceptó tener varias propuestas por parte de mujeres a quienes les gustaría tener una relación más íntima con ella. Sin embargo, señaló no haber tenido ninguna relación ´´lésbica´´ hasta el momento.

(Aline Núñez)