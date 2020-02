Niurka destroza a Laura Zapata por criticar a quienes han posado en revistas de caballeros: "Eres fea como momia"

La actriz Niurka y Laura Zapata protagonizaron tremenda pelea a su llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que tiene a toda la red en shock.

De acuerdo a Grupo Fórmula, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Niurka, confesó que aunque tenga 110 años con gusto se quita la ropa y "enseño el cul*".

Esa misma tarde pero en otro vuelo Laura Zapata llegó también al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México t tuvo mucho que decir sobre las declaraciones de Niurka.

Al preguntarle Laura Zapata, quién también arribó al AICM, sobre si alguna vez tuvo una propuesta para posar sin ropa reveló que la buscaron en varias ocasiones.

"Pero me negué, las fotos más sexys que tengo de mi vida artísticas son unas fotos en unas telas envueltas que las voy a subir a las redes para que las vean, pero desnudarme como tal, no para nada".

"Ya todas se encueraban"

Y es que Zapata asegura que ella prefiere las imágenes "bonitas, dignas, correctas", pues "ya todas se encueraban en esa época, entonces que se encueren las que se encueren, ¿no?".

Cuando Niurka se enteró de la respuesta de Laura, ¡comenzó la pelea!

Al parecer a Niurka no le gustó la respuesta de Laura Zapata, esto fue lo que dijo.

"Esa mujer necesita un poquito de felicidad, no sean tan culer*s con ella, tal vez si la hicieran un poquito feliz, dejaría de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja, desgraciada, infeliz".

Y Laura Zapata no se quedó callada tampoco, dijo que no entrará en la polémica porque "si te vas por el camino tirándole piedras a los perros que te ladran, entonces no llegas nunca".

"Soy una pitbull"

La famosa vedette contestó a lo dicho por Zapata, y sí, admitió ser "muy perra, muy pitbull, y ladro y muerdo mamacita, ¿cómo te aquietaste, verdad? Échate en reversa conmigo porque te topaste con el Muro de Berlín".

Y arremetió con un último mensaje en contra de Laura Zapata.

"Eres fea, bruja, ya te moriste y no te has enterado. Ella es como una momia, ay que fea es, fea con alevosía y ventaja y además de fea lo poquito que tienes de talento, no se ve porque eres fea".

(Azucena Uribe)