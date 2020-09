Niurka le escupió en la cara a Monserrat Oliver antes de ser "corrida"

El pleito entre Niurka Marcos y Monserrat Oliver dio un giro inesperado tras la revelación de un video difundido por TVNotas, donde se ve a la cubana escupir a la cara de la conductora, lo cual podría haber sido uno de los motivos para que la corriera del programa "Monse & Joe".

En la grabación se ve a Niurka beber agua de una botella para enjuagarse la boca, durante una degustación de platillos que hacían en dicha emisión.

Fue entonces que el actor Adrián Di Monte, quien también se encontraba como invitado en el programa, le dijo a la cubana en tono de broma que aprovechara el agua para "hacerse una limpia".

En ese momento Niurka comenzó a escupir el agua a los conductores, cayendo tanto en Adrián, como en la propia Monserrat y en Yolanda Andrade.

La participación de Niurka Marcos en "Monse & Joe", incluyó bromas que poco a poco fueron subiendo de tono, aumentó la tensión entre los conductores y la invitada. El incidente con el agua habría ocurrido minutos antes de que Monserrat Oliver bromeara pidiéndole a la vedette que se retirara del programa, algo que ella tomó muy en serio y aunque la conductora le pidió regresar, la cubana se negó a volver al foro.

Horas después de que circulara la historia, Yolanda Andrade aseguró que Niurka no se enojó con ellas.

Definitivamente es mentira que Niurka se haya enojado y molestado el viernes que grabamos un programa especial para ella, si nosotras tenemos una amistad de muchos años, dijo a TV Notas.

Es más, cuando terminó el programa todavía estuvimos risa y risa en el camerino... De hecho, ese día Niurka llegó, me besó y bromeamos todo el programa. Es más, hasta las bubis nos enseñó a la Montse y a mí, reveló a TV Notas.

A través de TikTok, Niurka marcos despotricó en contra de Monserrat y la llamó "mustia y perra".

La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating? (...) Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme, dijo Niurka.

"Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!", remató.

(Imelda Téllez)