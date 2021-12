Niurka revela que sí tuvo vínculos con el narco: "¿Cuál es la paranoia?"

La mujer escándalo no podía quedarse fuera de la polémica, Niurka Marcos se mencionó sobre el tema que la periodista Anabel Hernández puso sobre la mesa en su libro "Emma y las otras señoras del narco": la amistad de famosos actores, cantantes y otras personalidades de la farándula mexicana con el crimen organizado. La famosa vedette reveló que sí tuvo un vínculo con el narco y no tiene miedo a ser investigada: "Perdón, ¿Cuál es la paranoia?"

El libro de Anabel Hernández escandalizó al público luego de que en él se revelara el presunto amorío de Galilea Montijo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva "El Barbas", la amistad de Sergio Mayer y Charly López con Edgar Valdez Villareal "La Barbie" y otras relaciones de famosos con el crimen organizado en México.

Ante la escandalosa información Niurka Marcos se le fue a la yugular a Anabel Hernández por exponer a sus colegas, la mamá de Emilio y Romina Osorio señaló que aunque los famosos hayan tenido relación con los capos de la droga, eso no los hace delincuentes.

Creo que va a haber dos o tres enojados que sí te van a llegar a la yugular, así que si estás lista para eso adelante, porque tocaste fibras que no deberías de tocar. Convivir con este tipo de personas, como personas, no te vincula en un nexo. Aguas mamita, con lo que escribiste, agregó Niurka.

La vedette ironizó que ella pudo haber intimado con alguien del narcotráfico, pero que eso no significa que ella esté ligada al crimen organizado.

Yo me pude haber cogido a una persona que trabaje en lo que sea, pero yo no vendo lo que él vende. El hecho de que me lo haya cogido no significa que me la meta tampoco, agregó Niurka. Asimismo, confesó que ella sí conoció a una narcotraficante en un restaurante, pero que para ella era un fan más.

Finalmente, aclaró que no por ello siente miedo ni se siente perseguida por la DEA. "No se me frunce el fundillo. Ni se me enchina la piel, ni me da terror, ni me siento perseguida por la DEA, perdón cuál es la paranoia", concluyó Niurka.



(Aline Núñez)