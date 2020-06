Niurka sin censura, se desnuda en entrevista con José Eduardo Derbez

La "mujer escándalo" hace de las suyas en YouTube, Niurka Marcos se mostró sin censura y se desnudó en plena entrevista con José Eduardo Derbez.

De acuerdo con Grupo Fórmula, José Eduardo Derbez le hizo una entrevista vía remota a Niurka Marcos para su canal de YouTube. Lo que parecía que sería una plática normal, se convirtió en todo un confesionario entre los dos famosos, revelaron íntimos secretos de su vida y "Mama Niu" hasta se desnudó para mostrar los tatuajes "escondidos" en su cuerpo.

JUSTINR BIEBER PRESUME CONCIERTO DE PAUL McCARTNEY EN EL ZÓCALO COMO SI FUERA SUYO

Antes de las preguntas picantes, José Eduardo comenzó la platica comparando a la cubana con Carmen Salinas, algo que si bien no le gustó nada a Niurka, aclaró que hay muchas diferencias entre ellas.

Siento que eres la Carmelita Salinas joven. Si algo le pasa a un actor o actriz van directo y te preguntan a ti, añadió el youtuber.

La diferencia que hay entre Carmelita y yo es que Carmen dice lo que le conviene, le respondió Niurka, quien agregó que Salinas "evade" y es "sarcástica", en cambio ella "dice las cosas como so".

NIURKA SE DESNUDA PARA JOSÉ EDUARDO DERBEZ

Ya en confianza con las retadoras preguntas, Niurka le mostró a hijo de Eugenio Derbez todos los tatuajes de su cuerpo, pero la mayoría no aparecieron en el video porque estaban en lugares "escondidos" o no aptos para el público menor. Un detalle que no podemos dejar de señalar son los gestos de impacto que hizo José Eduardo mientras los veía.

Entre las confesiones de Niurka, contó que ha tenido relaciones sexuales en un avión, habló de la vez que rompió un dildo y hasta la edad en la que perdió su virginidad. Aseguró que aún le faltan muchas cosas que explorar en el sexo.

¿QUIÉN ES MEJOR "RUBI", CAMILA SODI O BÁRBARA MORI?

(CAPTURA DE YOUTUBE)

SU PLEITO CON NINEL CONDE

Ante el supuesto pleito que tiene Niurka con Ninel Conde, la vedette aseguró que el verdadero problema fue con Giovanni Medina.

Entre Ninel y yo no hay ningún problema... Hubo problema cuando Giovanni se atrevió a irrumpir a mi casa; cuando mandó delincuentes y dejaron mi camioneta sin llantas. Sí fue una bronca fea, añadió.

(Aline Núñez)