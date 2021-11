¡No de nuevo! Publicación de Belinda confirmaría su ruptura con Christian Nodal; sí, podría ser que la pareja del momento haya terminado su compromiso, recordemos que los cantantes iniciaron su romance y, aunque al principio lo escondían para evitar rumores, en el último año han destilado amor en redes sociales, reuniones y conciertos en los que aparecieron ambos.

Sin embargo, no es nuevo que la pareja ha estado rodeada por rumores de su ruptura, ya que desde un inicio, algunas actitudes de ambos alertaron a sus seguidores, quienes en todo momento pensaron los posibles escenarios acerca del fin de relación.

Belinda y Christian Nodal comenzaron su relación a finales de 2020 y tan sólo uno unos meses después se comprometieron, pues el pasado 25 de mayo el cantante de regional mexicano le entregó un lujoso anillo a su enamorada. Desde entonces han compartido sus románticos momentos a través de redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por el público.

A pesar de todo ello, desde el pasado 28 de noviembre, los rumores sobre su separación cobraron mucha fuerza, y no fue debido a internautas que comenzaron un "chisme" para afectar a la feliz pareja, sino que fue la propia Belinda quien dio detalles sobre su posible separación.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de "Bella Traición" compartió una historia con un breve mensaje que dejó mucho para pensar sobre su relación con Nodal, la cual, hasta donde el público sabía, iba más que mejor.

"El duelo es el precio que pagamos por amar", escribió la cantante pasadas las 04:00 del pasado domingo. Después de realizar esta publicación no ha compartido nada más, ni siquiera su recurrente contenido publicitario de ropa y celulares.

Por su parte, Nodal tampoco ha aparecido en redes, simplemente su cuenta se ha limitado a compartir publicidad de su última canción "La Sinvergüenza" y de los sold out que ha conseguido en sus últimas presentaciones.

Ninguno de los dos se dejó de seguir en redes, pero las palabras de Belinda, así como su "desaparición" del mundo digital son un tema que no puede quedarse en silencio, por lo que se espera que en las próximas horas o días salgan a desmentir o verificar la suposición.

Las personas que adoran a la pareja, la cual fue bautizada como Nodeli, se sorprendieron en demasía debido a que hace unos pocos días, el intérprete de "Adiós Amor" compartió en sus historias de Instagram un sexy video de su prometida que rápidamente se viralizó e impactó a sus casi 8 millones de seguidores en la plataforma.

La actriz se posicionó de espaldas a la cámara y en contra luz. Caminó hasta el marco de la puesta de una habitación y comenzó a bailar a ritmo de I am too sexy de Right said fred. Para la ocasión, Belinda portó ropa deportiva, cuya sudadera fue levantando poco a poco hasta lucir su espectacular cintura.

Dicha sudadera también llamó la atención por el estampado que tenía en la parte posterior, pues al parecer pertenecía a la mercancía oficial de Christian Nodal. Belinda movió su cadera al estilo de Shakira hasta que sintió un poco de pena y volvió hacia su prometido, quien solo se limitó a escribir "mmmmmm" sobre su historia junto a unos emojis de cara con ojos de corazón y una cara salivando.

Además, recientemente concedieron una entrevista a la revista Quién para hablar sobre los planes de su relación. "Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema. Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento", reveló la también actriz y además confesó que quiere tres hijos, mientras que Christian dijo que desea cuatro.

(Imelda Téllez)