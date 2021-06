¿No eran amigas? Danna Paola reveló que Belinda no quiso hacer canción con ella

Durante muchos años circuló un rumor en donde aseguraban que entre Belinda y Danna Paola existía una rivalidad muy grande, pero en los Spotify Awards 2020 compartieron una selfie que descartaría dichos rumores e incluso se habló de una posible colaboración, pero al parecer todo fue una farsa pues la cantante de "Sodio" reveló que la novia de Christian Nodal no quiso hacer una canción con ella.

Hace unos días la cantante Danna Paola tuvo una entrevista en el programa "Ventaneando" donde le cuestionaron sobre la polémica por el mismo leotardo que usaron y compartieron en sus redes sociales y sobre la tan sonada colaboración con Belinda y reveló que no quiso hacer una canción con ella.

"¿Qué te digo? Se le ve muy bonito. ¿Sabes cuál es el problema? Que justo cuando no pides explicaciones, ahí está, o sea yo.... fuck, es que a mí me da mucha risa. Yo digo: '¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?'", le dijo la intérprete de "Amor ordinario" a Linet Puente sobre el vestuario con las que ambas coincidieron.

Asimismo, Danna Paola habló de la posibilidad de hacer un dueto, pero que al parecer nunca se llevará a cabo.

"En algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que no y dije: 'Bueno, perfecto'", reveló Danna. Y agregó que "la respeto mucho, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene".

Respecto al vestuario con el que coincidieron, Danna señaló que "hay muchos stylist en el mundo. Las dos estábamos en España, se le ve padrísimo, usted también lo puede comprar si quiere, es de María Escoté. Yo hice las fotos cuando me teñí de rubia, ese día. Para el marketing se hace una ingesta con mucho tiempo de anticipación cuando lanzas un sencillo".

FOTO TOMADA DE INFOBAE

La cantante señaló que no usó esta prenda para "joder a nadie, yo ni sabía, imagínate". E incluso invitó a comprarla: "¡Usémoslo todas! No hay exclusividades en las cosas, por el amor de Dios".

"Salió una nota de que hice un berrinche porque quería usar ese vestuario para mi videoclip y que por eso no lo puedo usar porque mi disquera me prohibió... A mí no me prohíben nada, yo soy quien maneja mi imagen con un gran equipo detrás", subrayó.

Por último, Danna dijo que " no tenía idea que alguien más lo había usado. Se supone que esto fue un error de diseñador; si a mí me dijeron que no se lo había puesto nadie, es porque nadie se lo había puesto todavía".

(Azucena Uribe)