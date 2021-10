No fue Yoko Ono, Paul McCartney revela quién separó a los Beatles

No fue Yoko Ono, Paul McCartney revela q...

No fue Yoko Ono como se pensó durante mucho tiempo, Paul McCartney por fin reveló quién fue el responsable de la separación de los Beatles. El músico no tuvo reparo alguno en señalar al fallecido John Lennon como el verdadero responsable de la separación del llamado cuarteto de Liverpool, un hecho traumático para la legión de seguidores que acumulaba la lo largo y ancho del planeta.

Las impactantes declaraciones del artista, de 79 años, sobre la ruptura del grupo en 1970 vienen a colación de las acusaciones de que él habría recibido tradicionalmente sobre su supuesto papel en la desaparición de la formación.

McCartney ha incidido en su deseo de seguir adelante con el proyecto al margen de los crecientes conflictos entre sus miembros, que no solo se circunscribían a su relación competitiva con John sino que también implicaban a Ringo Starr y George Harrison. En cualquier caso, el intérprete aseguró que fue John el principal responsable del fin de los Beatles, sin hacer referencia a los habituales reproches que se han lanzado contra su viuda, Yoko Ono, en este sentido.

Esta era mi banda, era mi trabajo y mi vida entera, así que yo quería continuar. No fui yo el que instigó la ruptura, ese fue nuestro Johnny, explicó el astro de la música en conversación con la emisora BBC Radio 4, justo antes de desvelar que no lo tuvo nada fácil para convivir durante décadas con la teoría que, al parecer, le asignaba a él toda la culpa de la separación.

"Tuve que vivir con ello porque era lo que la gente había visto. Lo único que podía hacer para desmentirlo era decir que 'no'. Pero es verdad, yo no fui el que instigó la ruptura. De eso nada. John entró un día en la habitación y nos dijo que iba a abandonar los Beatles. ¿Es eso instigar la ruptura o no?", sentenció.

(Imelda Téllez)