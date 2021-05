No la aguantan, quiere que Laura Bozzo salga de "Las Estrellas Bailan en Hoy"

No la aguantan, quiere que Laura Bozzo s...

Las constantes polémicas protagonizadas por la conductora peruana han colmado la paciencia no solo de los jueces sino también de los demás concursantes (FOTO TOMADA DE IG @laurabozzo_of )

Una de las conductoras más polémicas del medio del espectáculo sin duda es Laura Bozzo quien actualmente participa en "Las Estrellas bailan en ´Hoy´" pero al parecer se ha convertido en la participante más odiada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFAEL AMAYA REAPARECE EN FIESTA, HABLA DE SUS ADICCIONES Y REHABILITACIÓN

Recordemos que en días pasados se han compartido algunas escenas de Laura Bozzo peleando con la jueza Lolita Cortés e incluso la ex le ha pedido que abandone la competencia del programa "Hoy".

Pero al parecer no solo Lolita Cortés quiere que salga pues Emir Pabón y Macky González, tampoco quieren ver más a la pareja de baile de Carlos Benavides.

La controversia surge luego de que Emir Pabón y Michelle Vieth se convirtieron en la segunda pareja eliminada de la competencia, y el cantante manifestó su molestia por el hecho de que el público salvará a Laura Bozzo de la eliminación cuando la conductora en vez de bailar se ha dedicado a pelear con los jueces.

En ese sentido Emir detalló que él respetar la decisión de los jueces y del público, pero lamentó que en ocasiones a la gente le guste la polémica, escándalos, "lo feo y lo sucio", pues consideró que tanto él como su pareja Michelle Vieth, pusieron mucho empeño en ensayos y en horas, lo que no ha sido tomando en cuenta por el público.

"Me parece una falta de respeto a todos, que una persona venga a ensayar una o dos horas a la semana, y que nada más porque se la pasa peleando la salven", señaló el cantante, sin embargo, le deseó buena suerte y añadió que él se va de la competencia "con la frente en alto, (...) muy agradecido con Dios, la producción y con la vida".

MACKY GONZÁLEZ TAMPOCO QUIERE A LAURA BOZZO

Otra concursante que tampoco soporta la participación de Laura Bozzo es Macki González, quien se manifestó en contra de las constantes faltas de respeto de la peruana, por lo que con lágrimas pidió que le pongan un alto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID ELLEFSON DE MEGADETH ES ACUSADO DE PEDOFILIA; ASÍ RESPONDIÓ

Fue así que Macky señaló que no puede permitirse que haya gritado de esa forma frente a los jueces; lo que considera "ya rebasó la línea "de lo que se puede hacer o no en un reality "no deben permitirse esas faltas de respeto" señaló.

(Azucena Uribe)